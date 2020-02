¿Cómo es posible para Little Caesars vender pizzas tan baratas?

Con su promoción de Hot-N-Ready, la empresa da pizzas a precios más bajos que la competencia

Little Caesars es bien conocido por dar pizzas a precios que suelen ser más bajos que los de las otras cadenas. Después de todo, es difícil encontrar una promoción que te permita ahorrar tanto como la Hot-N-Ready, en donde te puedes llevar una pizza a sólo $5.99 dólares.

Y es aquí donde mucha gente se pregunta: ¿Cómo le hace esta empresa para dar sus productos tan baratos y aun así sacar ganancia de ellos? El experto en la industria de las pizzas, Scott Wiener, comentó a Mashed que la mejor forma de ahorrar al hacer este platillo es con el queso, ya que éste representa el 40% de su costo.

Tomando en cuenta esto, es probable que la cadena use queso pre-rallado y de bajo contenido de agua, el cual ayuda a mantener bajos los costos porque puede almacenarse por mucho más tiempo.

También es muy posible que usen salsa de tomate de bolsa. Es decir, que no la prepararían en el restaurante. Por otro lado, algunos empleados han dicho que la masa sí se prepara todos los días en las sucursales, mezclando harina, agua, azúcar, sal, levadura y aceite de soya.

Otra forma de abaratar sus gastos, es que la cadena de pizzas usualmente no tiene el costo adicional de un comedor y no tiene un servicio de entregas a domicilio. Es decir que, mientras todos los demás restaurantes buscan llegar hasta la casa del cliente, Little Caesars deja que ellos acudan a las sucursales.

Con todos estos ahorros, a la empresa le sale muy barato hacer las pizzas. De acuerdo con empleados, estima que cada pizza podría costarle a Little Caesars unos $2 dólares, misma que después vende a más del doble.

