Inquietud en Univision por el proceso de la venta de la compañía

Todos los detalles que nadie cuenta de lo que está sucediendo

Hace un año Univision oficializó el interés por buscar un comprador o inversor para la compañía, y este proceso cada día está más cerca, pero ¿qué pasa dentro de las cadenas? ¿cómo toman este posible cambio los empleados? ¿la venta es un hecho o ya se cayó? ¿cuál es la versión oficial? Todas estas respuestas a continuación.

Tal como te contamos hace algunos días, Univision estaría cada días más cerca de pasar a otras manos. En la actualidad pertenece al consorcio que incluye al multimillonario Haim Saban y según Wall Street Journal, las negociaciones estarían avanzadas con el consorcio liderado por el exdirector financiero de Viacom, Wade Davis, y la compañía de inversión Searchlight Capital Partners.

Pero, según pudimos saber, no está siendo nada fácil el posible traspaso, no solo por la deuda que tendría la compañía de 7. 5 mil millones, en su mayoría generada por la disputa que tuvo con Dish Network, sino porque Televisa sería uno de los puntos más difíciles de negociación, no solo con este consorcio, sino con vendedores que habrían intentado comprarlo en el pasado.

Recordemos que Televisa tiene acciones en la compañía y un contrato sobre ella y todos los productos de la misma. El contrato que debía terminar este año, fue extendido hasta el 2025, por lo que quien compre deberá respetar ese contrato, salvo que se negocie con la compañía mexicana para romper ese acuerdo.

¿Por qué Televisa sería un problema para un nuevo dueño de Univision? Porque la compañía liderada por la familia Azcárraga, tendría injerencia en muchas decisiones, en la programación, en los shows que se pasan, que se comparten y los que incluso crearía en el futuro Univision o sus cadenas hermanas, por lo que, quien compre debería consultarlos en todo.

Por otro lado, están los empleados… ¿Cómo se vive este proceso desde adentro? Hemos hablado con varios de los trabajadores, en diferentes departamentos de las cadenas, y la mayoría coinciden que si bien hay mucha expectativa y por lo tanto esto despierta cierta inquietud, quieren que lo que suceda sea ya.

“Es mejor ya saber en dónde estamos parados, que seguir en esta incertidumbre que vivimos hace tiempo de en manos de quién o quiénes caeremos”, nos dice uno de los talentos de la cadena que por lo delicado del tema prefiere mantener en privacidad su nombre.

Esto mismo nos dicen productores y hasta ejecutivos medios que todos los días se encuentran con una noticia diferente sobre el futuro de Univision.

“Un día te dicen que ya estamos vendidos, otro que se cayó la venta… Y todo eso influye en el trabajo diario, e incluso con el presupuesto con el que contamos”, nos comparte el productor de uno de los shows.

Lo cierto es que si bien hay inquietud, la mayoría de los consultados comparten con que no hay pánico, que las cabezas de la compañía les han dado mucha seguridad y tranquilidad sobre la solidez y el futuro de sus trabajos y las cadenas.

¿Cuánto tardaría la venta? Esta respuesta es incierta, puede ser dentro de un rato, en unos días, meses o nunca. De hecho pudimos saber que hace unos días atrás la negociación se había caído, pero que esta semana, la habrían retomado.

El consorcio actual habría comprado la compañía en el 2007 por 13,700 millones de dólares y hoy estarían negociando por 10 mil millones.

Hasta ahora ninguna de las dos partes habían reaccionado a esta información, nosotros nos comunicamos con Univision para saber su versión sobre todo esto, y esta fue la respuesta que recibimos:

“No estamos comentando sobre el processo. Nada esta concretado”.

Univision Communications incluye las cadenas de Univision, UniMas y Univision Deportes. Además, la compañía también posee más de 50 estaciones de radio y alrededor de 60 estaciones de televisión, incluido KMEX-TV Channel 34 en Los Ángeles