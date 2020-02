Mucho tequila y amor: así celebró Vicente Fernández sus 80 años

View this post on Instagram

El pasado 17 de febrero @_vicentefdez el rey de la ranchera celebró sus 80 años 🍰🎂🎉🎁 • @megamusicpopoular • #vicentefernandez #jhonnyrivera #mexico #espinozapaz #popular #despecho #dariogomez #jessiuribe #tuveneno #luisalbertoposada #bendecida #barranquilla #cartagena #dulcepecado #aventurero #charritonegro #yeisonjimenez #cumpleaños #paolajara #rancheras #jhonalexcastaño #alzate #musicapopular #medellin #pipebueno #ejecafetero #cristiannodal #bogota #megamusicpopular