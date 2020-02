La canción inédita de Alejandro y Vicente Fernández

View this post on Instagram

#HechoEnMexico es la recopilación de grandes historias, búsquedas interminables e incontables horas de trabajo. Regresar a mis raíces no podría tomar menos que eso y estoy infinitamente agradecido con Dios y con la vida por permitirme llevar este álbum a todos ustedes. Disfrútenlo tanto como yo disfruté hacerlo y que los tragos de tequila no dejen de correr. ✌🏻 -AF LINK a #HechoEnMexico en STORIES!