Gran susto para madre latina: encontró a su familia desmayada por monóxido de carbono en El Bronx

El edificio tiene tres violaciones abiertas y 15 apartamentos fueron evacuados

María Sánchez, una madre del Bronx, se llevó quizá el mayor susto de su vida al regresar a casa el lunes y encontrar a su familia afectada por haber aspirado accidentalmente monóxido de carbono.

Los primeros en responder se apresuraron al edificio de cinco pisos en 2679 Decatur Ave, alrededor de las 5:20 p.m. del lunes, después de varios reportes por personas enfermas, dijo el Cuerpo de Bomberos (FDNY).

En total, siete residentes y cuatro trabajadores de emergencia se enfermaron por monóxido de carbono, según las autoridades.

Sánchez dijo que encontró a todos los miembros de su familia, incluidos sus cuatro hijos pequeños, inconscientes. Todos los niños son menores de 7 años y uno es bebé.

“Encontré a mi hermana y a mis hijos en el apartamento. Todos se desmayaron. Mis hijas estaban vomitando y las llevé al hospital”, dijo. El corazón de una de las niñas se detuvo y fue milagrosamente revivida, afirmó la angustiada madre.

Los enfermos fueron trasladados al Jacobi Medical Center para recibir tratamiento en una cámara hiperbárica.

Cuando la familia regresó al edificio el martes por la mañana, Sánchez dijo que estaba aterrorizada de volver a entrar.

“Tengo miedo porque no me siento segura, no me siento segura [en casa]”, insistió ante Pix11.

Había múltiples detectores de monóxido de carbono en funcionamiento en el edificio, dijeron funcionarios del FDNY, pero no está claro si dejaron de funcionar dentro del apartamento de Sánchez.

La causa de la fuga parece ser la calefacción, adelantaron funcionarios del FDNY. La chimenea de la caldera estaba bloqueada con escombros, lo que podría haber causado que el monóxido de carbono se acumulara, según el Departamento de Edificios de la ciudad (DOB).

Los registros de la ciudad muestran que el edificio tiene tres violaciones abiertas relacionadas con la caldera, que datan de 2014.

Esta semana el DOB emitió una orden de cese de uso de la caldera y el propietario debe hacer las reparaciones lo antes posible.

Un total de 15 apartamentos fueron evacuados temporalmente. Se permitió a los residentes regresar al edificio poco después de las 8 p.m. del lunes, pero no hubo calefacción ni agua caliente por varias horas.