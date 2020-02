La ex novia de Eugenio Derbez se deja ver en bikini, y opaca así a Alessandra Rosaldo

La diseñadora de 51 años Sarah Bustani presume su espectacular figura

En los 90, la diseñadora Sarah Bustani fue muy reconocida por ser la pareja del actor Eugenio Derbez, pero cuando esa relación terminó no mucha gente supo qué había pasado con ella; sin embargo, ahora ha sorprendido a sus seguidores de Instagram al dejarse ver en bikini.

Bustani, de 51 años, puede presumir un cuerpo espectacular, como se puede reflejar en una fotografía reciente, en la que aparece usando un bikini rayado, con lo que queda demostrado lo bien que se conserva.

En el texto con el que acompañó la imagen, Sarah hizo referencia a que no tiene muchos bikinis: “Sí, playa, sí, otra vez, sí, también trabajo cuando viajo, sí, me encanta mi trabajo y sí, es el mismo #biquíni de otras fotos, sólo tengo 2 y no los quiero cambiar nuuunca!!! Si no me los regalan ni los anuncio 😂😂😂”.

