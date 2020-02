Desesperado llamado para que la Ciudad salve edificio de renta estabilizada en El Bronx

Los inquilinos proponen asumir el control del inmueble cuyo propietario, a más de tener denunciar por negligencia, debe $ 12.6 millones en impuestos a la propiedad

NUEVA YORK.– Los inquilinos de un edificio de 49 apartamentos de renta estabilizada, en el vecindario University Heights de El Bronx, hicieron este jueves un desesperado llamado para que la Ciudad intervenga de inmediato para salvar el deteriorado inmueble.

Los residentes del edificio localizado en el 2201-2205 de la avenida Davidson, exigen que la Ciudad reinicie el proceso para que se incluya esa propiedad en el Programa de Transferencia de Terceros (TPT), y a través de esa vía, establecer una fórmula de responsabilidad social sobre el edificio.

“Hemos vivido en este edificio durante muchos años y ahora pedimos a la Ciudad, que use su poder para darnos la oportunidad de tomar el control y tomar decisiones para nuestro propio edificio”, dijo Arturo Miranda, residente y presidente de la Asociación de Inquilinos.

La acción de los inquilinos estuvo respaldada por el asambleísta Víctor Pichardo, la Legal Aid Society y la Northwest Bronx Community And Clergy Coalition (NWBCC), quienes reiteradamente han denunciado al propietario del edificio por negligencia y que, al momento, según dijeron, ha acumulado la asombrosa cantidad de $ 12.6 millones en impuestos a la propiedad no pagados, mientras permite que persistan cientos de violaciones al Código de Mantenimiento de la Vivienda de la ciudad de Nueva York.

“Mi refrigerador no funciona desde hace dos meses, lo que ha sido una gran carga financiera para mi familia y hemos tenido un problema de moho en el baño, que ha empeorado en los últimos cuatro años sin haber sido reparado correctamente. Tengo dos hijos con discapacidades y no creo que sea justo que debamos vivir en estas condiciones sin que nadie se haga responsable de los problemas”, dijo Lucero Rodríguez, un residente de 12 años e inquilino del departamento 5A.

De acuerdo a la Asociación de Inquilinos, los residentes del edificio se han enfrentado rutinariamente a la presencia de pintura de plomo en sus apartamentos, fugas severas de agua no resueltas, moho negro, infestaciones de alimañas, cortes de agua caliente y falta de mantenimiento regular.

Negligencia del propietario

Actualmente hay 219 infracciones al código del Departamento de Desarrollo y Preservación de Viviendas (HPD), incluidas 119 infracciones tipo “C” consideradas muy peligrosas, 63 infracciones tipo “B” evaluadas también como peligrosas, además de las infracciones por falta de mantenimiento al ascensor del Departamento de Edificios.

“La aspiración de los inquilinos es tener una opinión directa en la administración del edificio para preservar sus hogares en la comunidad y lograr la asequibilidad a largo plazo. Ahora está completamente bajo el control de la Ciudad y sus autoridades deberían actuar ahora”, dijo Russell Crane, abogado de Legal Aid Society.

“He vivido aquí por 31 años y el superintendente no responde cuando necesitamos reparaciones. No tuvimos agua caliente la semana pasada y llamé y llamé al arrendador y no obtuve respuesta. Necesitamos que alguien entre y realmente cuide nuestro edificio. Este propietario solo se preocupa por recaudar dinero de nosotros”, dijo Carmen Graham, del apartamento 3D.

Como antecedentes del viacrucis que vienen librando, los inquilinos dijeron que, en 2015, la Ciudad estaba lista para proceder a la ejecución hipotecaria cuando GC Realty Advisors, representado por David Kornitzer, compró la propiedad Romad Realty, la entidad que, según afirman los inquilinos, es propietaria del edificio. En 2016, los inversionistas de GC Realty Advisors colocaron el edificio en un proceso de bancarrota federal para congelar el proceso de ejecución hipotecaria.

“Estoy apoyando a los inquilinos del edificio en la avenida Davidson, y quiero asegurarme de que se resuelvan los problemas que enfrentan. Espero que la ciudad ofrezca los recursos necesarios que estos residentes necesitan y merecen”, dijo el asambleísta Víctor M. Pichardo.

“Durante mucho tiempo, los inquilinos de este edificio han estado luchando para vivir con dignidad. Creemos profundamente en la gobernanza comunitaria sobre la tierra. Instamos a la Ciudad de Nueva York a que apoye a los inquilinos en el proceso de transferir el edificio para que sea una cooperativa propiedad de inquilinos”, dijo Edward García, organizador comunitario de la NWBCC.

En octubre de 2018, el caso de bancarrota federal fue desestimado, eliminando así cualquier impedimento para que la Ciudad continúe ejecutando la hipoteca de la deuda tributaria impaga.

Mientras tanto, a través del Programa de reparación de emergencia del HPD, los contribuyentes de la ciudad de Nueva York han seguido pagando las reparaciones de las que los propietarios de los edificios deberían ser responsables. Estos cargos se suman a la creciente deuda que ya está vinculada al edificio debido a los impuestos a la propiedad impagos.

Propuestas clave de los inquilinos

Los residentes han propuesto a la ciudad dos puntos clave que darían una salida para garantizar que se mantenga la asequibilidad y renta estabilizada del edificio de la avenida Davidson.

La Ciudad debe intervenir para designar un gerente responsable para mejorar de inmediato las condiciones en el edificio. La Ciudad debe tomar acción para un juicio de ejecución hipotecaria basado en la deuda del impuesto a la propiedad que mantiene el propietario y luego transferir el edificio a una forma de propiedad social responsable a través del Programa de Transferencia de Terceros (TPT). La Ciudad de Nueva York actualmente tiene el derecho legal de proceder a un juicio de ejecución hipotecaria a través de un procedimiento de ejecución hipotecaria “In Rem” basado en la deuda impaga del impuesto a la propiedad. Dicha ejecución hipotecaria liberaría el edificio para ser colocado en el programa TPT.

Una vez que el edificio se coloca en el programa TPT, la Ciudad podrá garantizar el mantenimiento adecuado del edificio a través de la agencia de Restauración de Vecindarios y el edificio podrá mantenerse adecuadamente hasta que se transfiera como cooperativa propiedad de los inquilinos o una organización sin fines de lucro.