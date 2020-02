Harrison Ford sobre Trump, la Naturaleza y la Ciencia: “Estamos en un momento difícil, pero vamos a superarlo”

El actor estrena la última versión de "The Call of the Wild", la novela clásica de Jack London, y espera empezar a rodar Indiana Jones "lo más pronto posible"

A sus 77 años, Harrison Ford no tiene la agilidad de Han Solo ni la habilidad de Indiana Jones –aunque este año volverá a ponerse en la piel del arqueólogo más famoso de la historia del cine–, pero eso no le impide estrenar este viernes una película de aventuras, “The Call of the Wild”, en la que interpreta al buscador de oro John Thornton, protagonista junto a su fiel perro Buck de la novela clásica de 1903 de Jack London conocida en español como “La llamada de la selva”.

La trama se desarrolla en la Alaska de finales del siglo XIX, pero gracias a un avanzado uso de la animación digital hiperrealista –todos los animales y casi todos los paisajes son animados– el film se rodó en el sur de California, donde Ford nos atendió junto a un grupo de periodistas.

Pregunta: Thornton se recluye en una cabaña, solo. ¿Se imagina así mismo en una situación así?

Harrison Ford: Mi personaje está allí porque ha fracasado en resolver la tragedia de su vida, la pérdida de su hijo, y el fracaso de su matrimonio. Él huyó. Eso no es algo de lo que estar orgulloso.

P.: Y en esa soledad conecta con su perro, Buck.

H.F.: Es una historia sobre la vulnerabilidad, el enfrentar retos y superar obstáculos… Una historia de redención. La novela no presenta la historia previa de John Thornton antes de su relación con Buck. Pero nosotros tratamos de crear una que diera complejidad a la historia de Buck, que permitiera mostrar el efecto de una relación humana en el perro, además del efecto que tiene la naturaleza sobre él. Se trata de redimir a la Humanidad en los ojos de Buck, porque ha sufrido en manos del hombre. Pero también nos permite ver a un personaje humano con problemas, que encuentra una forma de enfrentarlos a través de su relación con Buck.

P.: ¿Le gustan los perros?

H.F.: He tenido perros toda mi vida. Los amo. Tengo tres perros ahora mismo.

P.: ¿Duermen en la habitación?

H.F.: Sí… [suspira].

P.: ¿Fue la literatura de Jack London importante en su infancia?

H.F.: Leí el libro cuando estaba en la secundaria. Era una lectura requerida y lo disfruté entonces. Pero cuando volví a leerlo de nuevo, lo aprecié más. Es un libro que tiene 100 años y nunca ha dejado de imprimirse. Hay algo poderoso que lo mantiene vivo.

P.: ¿Qué hace que sea relevante hoy?

H.F.: Las vidas que estamos viviendo. El lío en el que estamos metidos. La realidad de la situación política y social. Lo que le estamos haciendo al mundo natural.

P.: ¿Cómo podemos salvar la Naturaleza?

H.F.: En primer lugar, creyendo en la Ciencia y no encontrando la respuesta al misterio de la vida en la ideología, lo que nos separa. El medio siempre ha sido la Ciencia, es lo que nos lleva a entendernos. Ver la manera en que la Ciencia está siendo denigrada ahora es doloroso, es ridículo. Y se hace para mantener el status quo, para hacer creer a la gente que todos están contra ellos y contra lo que piensan. Estamos en un momento difícil, pero vamos a superarlo.

P.: ¿Qué candidato demócrata le gustaría que ganara?

H.F.: Me gustaría ver a un candidato que pudiera ganar a Trump. Está un poco desordenado todo ahora mismo, pero del desorden salen algunas de las mejores cosas. Vamos a salir de ésta.

P.: ¿Qué cree que pensaría Jack London del film?

H.F.: Era un tipo complicado, con muchos problemas. No estoy seguro, pero creo que su contador estaría feliz.

P.: Éste es el primer film con el nuevo nombre del estudio, 20th Century Studios, sin el “Fox”. ¿Es nostálgico sobre ello?

H.F.: Yo no soy nostálgico sobre nada, la verdad. Vivo el presente. Valoro el pasado profundamente, pero no soy nostálgico.

P.: ¿No le importa…?

H.F.: Me importa, pero eso no se concreta en lo que yo entiendo por nostalgia, “un anhelo por el pasado”. El pasado es pasado. Pero éste es el tipo de película que solíamos hacer 30 ó 40 años atrás.

P.: Sin los efectos especiales…

H.F.: Los efectos especiales son espectaculares, pero a veces se pierde la escala humana cuando tienes esa capacidad y no estás enfocado en proveer una experiencia a escala real. Me encanta cómo se utiliza la animación digital en esta película, cómo se logra mostrar el aliento de la naturaleza.

P.: Es la primera vez que actúa con un personaje virtual…

H.F.: No hay mucha diferencia. Es hacer creer. Es jugar a indios y cowboys, disfrazarse y aparentar. Ésa es la parte infantil. Luego está la parte más madura, el proceso de crear el personaje.

P.: También recientemente fue la primera vez que puso voz en una película animada. ¿Está buscando nuevos retos?

H.F.: Sí, pero no son retos. Son oportunidades. Cuando piensas en ello como un reto, estás poniendo en duda si lo vas a conseguir. Para mí es un reto salir de la cama todas las mañanas, pero una vez que he bajado las escaleras…

P.: ¿En qué se inspiró para el personaje de Thornton?

H.F.: Trabajo con lo que tengo. Mi experiencia y mi naturaleza me ha equipado para ello. Me lo planteo de una forma muy sencilla: ¿cómo este personaje añade profundidad a la historia? Eso se logra estando ahí, expresando un comportamiento que es emocionalmente comprensible. Yo estoy ahí para generar comportamiento que crea un contexto emocional en el que vive la historia. Porque eso es a lo que respondemos. Vamos al cine para compartir la vida de otros, para experimentar cosas fuera de nuestra propia historia.

P.: ¿Tenía ganas de retomar a Han Solo en Star Wars?

H.F.: No. J.J. [Abrams] simplemente me pidió que lo hiciera y dije que sí. Él es un tipo amable, muy listo. Me dijo que me necesitaba.

P.: ¿Fue una petición suya que muriera el personaje?

H.F.: Siempre pensé que el destino del personaje era aportar dignidad, un apoyo emocional a la historia. El personaje empezó siendo escéptico y fue evolucionando, y al final ya se había terminado su potencial emocional.

P.: Y ahora volverá a interpretar a Indiana Jones…

H.F.: Sí, pero él no va a morir.

P.: ¿Ya tienen una fecha de inicio de filmación?

H.F.: Hemos tenido algunos cambios de planes, pero somos ambiciosos y esperamos empezar lo más pronto posible. Estamos cerca, estamos cerca.

P.: ¿Qué legado quiere dejar?

H.F.: No estoy interesado en legados. Mi valor humano estará expresado en mis hijos. O no. Pero ése sería mi fracaso, no el de ellos.

P.: ¿Quiere seguir trabajando?

H.F.:¡Sí! ¡Sí! ¿Piensas que estoy viejo?

P.: ¿Se arrepiente de algo en su carrera?

H.F.: [Se queda unos segundos pensando]. No, he tenido mucha, mucha suerte. Ha sido una vida bendecida que me ha dado más experiencias que una vida entera. Al haber sido mi trabajo salirme de mi cabeza y meterme en la cabeza de otros personajes, he aprendido mucho de otras vidas y cómo se siente ser gente diferente. He disfrutado del ambiente colaborativo en el que vivo y de la energía que recibo de la imaginación, el talento y el compromiso de otra gente. Me ha dado gran placer en mi vida. No me quejo.