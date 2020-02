Ludwika Paleta cambia la actuación por su familia

La mexicana tiene claras sus prioridades

Ahora que sus gemelos están próximos a cumplir tres años Ludwika Paleta confiesa que ha sido muy difícil para ella no disfrutar de ellos como quisiera, es por eso que ha tomado la decisión de frenar momentáneamente su carrera y enfocarse en dedicarles tiempo a los niños, pues sabe que la infancia se pasa demasiado rápido.

Durante la inauguración de un hotel en la capital mexicana, la actriz aseguró que ha hecho un balance desde hace varios meses y sin duda alguna la familia que procreó al lado de Emiliano Salinas tiene mucho más peso que cualquier proyecto que le puedan ofrecer en teatro, cine o televisión.

“Ya es momento de descansar un poquito. Estos últimos tres meses he trabajado muchísimo y antes filmé una película, entonces no he podido disfrutar a mis dos niños y además en los momentos que tengo oportunidad de descansar no lo hago porque no puedo. Ahorita están enfermos del estómago, entonces sí han sido días bastante complicados para mí y para ellos”, dijo Ludwika.

Para finalizar, la polaca dijo que hace caso omiso a los comentarios negativos que recibe en las redes sociales por el supuesto escándalo sexual que protagonizó su marido y afirmó que está dispuesta a seguirlo apoyando y estar a su lado sin importar lo difíciles que se puedan poner las cosas.