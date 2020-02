“Trabajé muy duro para ser multimillonario”: ex alcalde Bloomberg falló en su primer debate Demócrata

Fue el centro de las atenciones y críticas

Michael Bloomberg no tuvo un exitoso debut anoche en Las Vegas, donde obviamente fue el centro de las atenciones y los ataques en su primera oportunidad de debatir en las primarias Demócratas.

Desde el comienzo, los Demócratas “desataron un agresivo ataque verbal al multimillonario de Nueva York Mike Bloomberg y plantearon nuevas preguntas sobre la política de Bernie Sanders”, resumió Pix11.

Bloomberg defendió su riqueza y dijo que trabajó muy duro para convertirse en multimillonario, pero que también ha tenido mucha suerte.

El moderador de debates de NBC, Chuck Todd, le preguntó a Bloomberg si debería haber ganado tanto dinero, y el empresario respondió diciendo: “Sí, trabajé muy duro por ello”.

Según analistas de The New York Times, Bloomberg fue de lejos el peor de los seis pre candidatos participantes en el noveno debate, que fue apenas el primero para él. El diario calificó su desempeño de apenas 2.9/10; colocando a la senadora Elizabeth Warren a la cabeza, con 8.4/10.

Los otros fueron ubicados en orden descendiente: el senador Sanders 7.2/10; el ex alcalde Pete Buttigieg 6.9/10; el ex vicepresidente Joe Biden 6.2/10, y la senadora Amy Klobuchar 6/10.

En comparación, algunos expertos citaron que el mal desempeño de Donald Trump en los debates de 2016 no le impidieron llegar a la Casa Blanca; y que el mismo Bloomberg tuvo problemas al debatir en su ruta a la alcaldía de Nueva York, y al final ejerció el cargo por tres períodos (2002-2013).

“No está avergonzado de lo que es, por desagradable que pueda ser para otros Demócratas, particularmente en lo que respecta a su riqueza y su fea historia con mujeres y minorías. Su falta de defensa podría permitirle abrirse paso a través de las primarias como lo hizo Trump en el partido Republicano”, comentó Daniel McCarthy.

“Bloomberg no es un candidato líder, sólo interpreta uno en los anuncios de televisión. Cuando no estaba recibiendo golpes, era invisible. Sus respuestas sobre el racismo y el sexismo fueron horribles. El dinero no puede comprar carisma o humildad. Históricamente mal desempeño en el debate”, resumió el analista Gil Durán.

Según NY1 News, Bloomberg ya ha gastado más de $300 millones de dólares de su propio dinero hasta el momento, pero no aparecerá en ninguna boleta hasta las competencias del Súper Martes el 3 de marzo.

Luego de ser Demócrata, fue elegido para tres mandatos como alcalde de la ciudad de Nueva York: como republicano en 2001 y 2005, y una vez como independiente en la línea republicana en 2009. En 2018 se reinscribió en el partido Demócrata.

