Quisqueyanos en el Alto Manhattan se movilizan ante desastre electoral en la isla

Para este sábado la diáspora dominicana organiza una protesta para exigir a la ONU y OEA más vigilancia al ente electoral del país caribeño

Desde 1974 la asistente escolar dominicana, Altagracia Collado vive en el Alto Manhattan, pero nunca ha perdido conexión con los vaivenes políticos de su país, y como muchos consultados por El Diario en las calles de Washington Heights, califica como una “vergüenza mundial el desastre electoral” registrado en la isla, un hecho que no es para nada indiferente a los miles de quisqueyanos que viven en la Gran Manzana.

Luego que la Junta Central Electoral (JCE) de la isla suspendiera el pasado 16 de febrero las elecciones municipales por fallas técnicas en el proceso, se originó un huracán político que terminó en protestas y heridos, y que ha empezado a traer sus vientos a Nueva York, en donde se calcula que cerca de 200,000 quisqueyanos podrán ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales de mayo.

“Los dominicanos que viven el exterior pueden definir una elección en nuestro país, por eso tenemos que movilizarnos y desde aquí presionar y exigir que se respete ese derecho sagrado democrático que es el voto”, dijo Luis Rodríguez-Radamés, miembro del comité en Nueva York de la Alianza País.

La oposición al gobernante Partido de Liberación Dominicana (PLD), conformada por más de 25 partidos, acusa a esa organización política de haber hecho maniobras fraudulentas cuando en la isla se estrenaba el proceso automatizado de votación, en donde 7.4 millones de dominicanos estaban convocados a elegir 3,849 puestos en 158 municipios.

A las cuatro horas de iniciada la consulta electoral el pasado domingo, con una nueva tecnología, todo terminó en un caos técnico que obligó a la JCE a suspender el proceso, entre otras razones porque no todos los partidos políticos aparecían en las boletas electrónicas. El comicio fue reprogramado para el próximo 15 de marzo, de forma manual.

“Todo el dominicano que le duela la patria y viva en el exterior tiene que movilizarse, en contra esta agresión a la democracia, el PLD articuló un fraude controlado. Ellos tienen muchos años gobernando y siguen maniobrando para mantenerse en el poder”, aseguró Rodríguez.

“Quieren eliminar el voto del exterior”

Entre tanto voceros en Nueva York del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la principal fuerza opositora del país caribeño, insistieron a medios locales que el oficialismo tiene como objetivo eliminar el voto de los dominicanos en el exterior.

Alejandro Rodríguez “Tontón”, dirigente del PRM en la Gran Manzana, tras ratificar que la suspensión de los comicios municipales el pasado domingo se tradujo en un “fraude”, instó a la autoridad electoral a olvidar la “funesta idea” de limitar el sufragio a los quisqueyanos de la diáspora.

“Nuestra población en el exterior está clasificada como la novena provincia dominicana, por su volumen poblacional de votantes y por su importancia en el desarrollo económico del país, por lo que no se le puede despojar del derecho de elegir su presidente y sus representantes legislativos“, aseveró el dirigente político.

Opiniones extremas

Mientras hacía algunas compras en la avenida St Nicholas en el Alto Manhattan, Luisa Ramos, de 45 años, comentó que acababa de regresar de Santo Domingo y le dolía pensar que políticamente “todo es un desastre”.

“Yo antes votaba por el PLD, pero ahora no tengo idea. Uno se decepciona de que pasan los años y siempre es lo mismo. Fíjate que estoy pensando en no votar más por nadie. Todos son iguales”, sentenció.

El comerciante del Cibao, Miguel Chico Salazar de 65 años, no tiene dudas de que todo “el alboroto” que hay en la isla es por culpa de una “oposición sin fuerza” a quien señala de sabotear las elecciones.

“Tu vas a la isla y puedes observar que hay un progreso, el PLD seguirá gobernando así ellos con sus trampas pretendan cambiar lo que opina la mayoría. Se vote manual, se vote con máquinas, se vote con papelitos, siempre vamos a ganar”, razonó Miguel un residente del Alto Manhattan, quien advirtió que si no se puede sufragar en Nueva York, volará a la isla con toda su familia.

Hay otras opiniones. Altagracia Collado nació en La Vega y tras estar con el “corazón en su isla”, en los últimos 45 años, desde que se mudó a la Gran Manzana, reitera que “República Dominicana necesita un cambio, no hay educación, no hay bienestar. Me da indignación este caos, que ni siquiera unas elecciones pueden hacer bien”.

“Oposición la más beneficiada”

Francisco Fernández, miembro del comité central del Partido de Liberación Dominicana (PLD) en Nueva York, asocia el desastre electoral con “manos oscuras y al deseo de la oposición de manipular el proceso”.

“Los partidos adversarios al gobierno, finalmente han sido los más beneficiados con la suspensión. No tengo dudas, que el expresidente Leonel Fernández, quien gobernó 12 años el país y conoce muy bien el sistema, está detrás de todo esto”, precisó Fernández.

El político aseguró que en Nueva York la comunidad inmigrante dominicana, tiene una influencia muy importante en los procesos electorales en la isla.

“Tenemos un activismo político muy fuerte aquí y todo estos baches en el proceso, nos servirán para fortalecer a la democracia. Tenemos una Ley de Partidos por primera vez. Obviamente, por problemas en el sistema automatizado, eso no debe significar, que tengamos que regresar al sistema analógico”, concluyó.

Protesta en Washington Heights

Para exigir transparencia en los procesos comiciales programados para los próximos 15 de marzo y el 17 de mayo, coaliciones vinculadas con la diáspora dominicana y organizaciones opositoras partidistas que hacen vida en la Gran Manzana, están programando la primera de una serie de protestas para exigir a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas que aumenten la vigilancia a las elecciones en el país caribeño.

Este sábado a partir de las 4 pm se convoca a una concentración en la calle 181 con la avenida St Nicholas, en donde llaman a los inmigrantes quisqueyanos a elevar su voz en contra de los “riesgos que corre la democracia” ante la suspensión de las elecciones y la represión a los manifestantes en ese país.

En números