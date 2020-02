Hija de Niurka preocupa a sus fans por excesiva pérdida de peso

Tras perder más de 18 kilos, seguidores de Romina Marcos aseguran que llegar a su peso ideal ya se está convirtiendo en una obsesión

Quien sigue perdiendo peso es la hija de la mujer escándalo, Niurka Marcos, pero aunque ha compartido en sus redes sociales el proceso, el cual se ha basado en una dieta saludable y ejercicios bajo la supervisión de especialistas, sus fans aseguran se ve pálida ante la excesiva pérdida de peso.

Preocupados por la salud de Romina Marcos, sus fans le pidieron ya no bajar tanto de peso, pues al parecer esto le está afectando, situación que se está viendo reflejada en las fotografías que sube a su perfil de Instagram.

En la última publicación, la actriz compartió una serie de fotografías comparativas en las que se le ve posando junto a su hermano, Emilio Marcos, en donde lo que llamó la atención de sus seguidores fue lo demacrada que luce en la fotografía más reciente, incluso aseguran que llegar a su peso ideal ya se está convirtiendo en una obsesión para la joven de 24 años de edad.

“Soy yo o ella se ve demasiado demacrada de la cara“, “No comer carbs así te pone“, “Si se ve un poquito demacrada y su cara un poco triste“, “Es hermosa pero si se ve muy demacrada“, “Parece que estuviese enferma que bueno que consiguiera su meta, pero tienes razón respecto a su cara“, “Se ve demasiado mal de la cara“. “Siento que eso ya no es normal“, “En lo personal creo que está bajando demasiado de peso“, “Está bajando de peso pero no se le está marcando nada el cuerpo, para mí que es obsesión, porque al principio cuando había adelgazado, si se veía bien“. “Ahora ya me parece que está MUY delgada“, son solo algunos comentarios sobre las imágenes que están por llegar a los 50 mil corazones rojos.

Recordemos que hace unas semanas, la hija de la vedette anunció en el mismo perfil social que ha bajado 18 kilos durante los siete meses en que inició su nuevo régimen alimenticio, el cual la hace sentir feliz y orgullosa de experimentar un nuevo estilo de vida.