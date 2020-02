Mujer finge ser un fantasma para no pagar el Uber en Monterrey, México

El chofer tomó con humor lo dicho por la presunta madre de "la joven fantasma"

MÉXICO – Un chofer de Uber compartió en sus redes sociales que una mujer simuló ser un fantasma para no pagar el servicio del taxi, en la ciudad de Monterrey, en el estado norteño de Nuevo León.

Y es que de acuerdo a Marcos Israel Sauceda Villegas, en la semana llevó un pasaje, en especificó a una joven mujer a la colonia Moderna de la ciudad de Monterrey, pero cuando llegó al destino, la pasajera le dijo que lo esperara porque iba entrar a su casa por dinero.

El viaje fue de $4.5 dólares.

Y así sin mayor problema el chofer la esperó. Pasaba el tiempo y la joven no regresaba, de hecho nunca regresó.

Pero en cambió apareció otra mujer, que cuestionó a Marcos su presencia en el lugar.

Le preguntó que si esperaba a una chica para que le pagara. Ante la respuesta afirmativa de Marcos, la señora, le aseguró que eso no podía ser, ya que la única joven en esa casa, era su hija, pero que había muerto cuatro años atrás.

“Después de unos 7 minutos, sale una señora y me dice si había dejado a alguien, le comento que esperaba a una chava que me iba a pagar y en eso me dice que era su hija pero ya había muerto hace 4 años, y sucedía eso ya varias veces con varios conductores que subían su fantasma”, destaca el mensaje del chofer.

Así que presuntamente la joven que llevó Mario era un fantasma. Situación que no creyó Mario, y hasta le dio risa, por lo que compartió su viviencia en las redes sociales, destacando que hasta dónde es capaz de llegar la gente con tal de no pagar el servicio.

“JAJAJAJAJAJAJA nunca había visto algo así con tal de no pagar, pero me hizo la noche y ya ni le cobré jajaja”, finalizó el mensaje del conductor de Uber.