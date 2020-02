A los hispanos sí les importa el censo

En consonancia con los esfuerzos para que nadie se quede sin contar, un sondeo de Univisión revela puntos clave para instar a que los residentes participen en la encuesta nacional de población

NUEVA YORK.- ¿Qué piensan los hispanos del censo? ¿Les interesa participar? ¿Cómo ven el proceso? Estas y otras interrogantes fueron despejadas durante la presentación de un estudio liderado por la cadena Univision en la sede de la Federación Hispana en el marco de un esfuerzo conjunto por hacer que ningún latino de Nueva York se quede sin contar.

Aunque los resultados muestran que el 36% de los hispanos de la ciudad de Nueva York están menos familiarizados con los objetivos del censo frente al 49% de los no hispanos, el estudio reveló que no obstante, hasta el 91% de los hispanos que conocen del proceso, está consciente de los beneficios y está dispuesto a participar del conteo de población.

La confiabilidad del censo, es un elemento importante revelado por la encuesta. El 81% de los hispanos y el 88% de los no hispanos dijo que confía en la privacidad con que el enso manejará los datos.

Las cifras fueron obtenidas de la encuesta que hizo Univisión entre el 16 y el 29 de enero de este año, en que se consultó a 892 personas, desglosados en 477 hispanos y 415 no hispanos, de los que el 56% son mujeres y el 43% hombres.

De acuerdo con la cadena, el objetivo del estudio es evaluar las audiencias actuales de la ciudad de Nueva York, la comprensión que tienen del censo, las barreras clave que tienen para completar el cuestionario, para de esta forma determinar cómo atraer de forma proactiva a los nuevos residentes hispanos de la ciudad para que participen en el Censo 2020.

Mensaje de optimismo

Al evento asistieron autoridades locales y líderes políticos que resaltaron el trabajo desarrollado hasta el momento para llegar con un mensaje claro y positivo sobre la importancia de llenar el cuestionario que empezarán a recibir en los hogares el mes entrante.

“Vamos a convertir el Censo 2020 es una fiesta de carnaval. Yo no quiero hablar ya de la pregunta sobre la ciudadanía. Eso está resuelto y debe quedar en el pasado. Ya no hay que seguir con lo mismo del miedo porque entonces después la gente no participa”, esa fue la recomendación del congresista Adriano Espaillat, durante la presentación del informe.

El legislador demócrata adelantó que en marzo tienen proyectado una reunión con cientos de pediatras para que se sumen al “ejército” de voluntarios para que expliquen a las familias latinas la necesidad de no dejar por fuera a sus hijos del conteo nacional.

Con tono jocoso el congresista dominicano dijo que su eslogan para el censo es “todos (cuentan) menos el gato”. “Tenemos que ser proactivos en cómo vamos a conectar con nuestras comunidades. Hay que hacerlo de una manera práctica y entusiasta”.

De su lado, Frankie Miranda, presidente del Federación Hispana, destacó que es el momento de preparar a nuestra comunidad para que “no cierre las puertas al censo. Es nuestro derecho y tenemos que ser contados”.

En esa misma línea, Julie Menin, directora de la oficina de la alcaldía para el censo, anunció que pronto la ciudad estará “blanqueada” con la campaña de difusión para llegar a todos los rincones de los cinco condados y en diferentes idiomas.

Etnicidad por condados

Respecto del lugar de nacimiento y el condado donde residen, la encuesta estableció que el 72% de los que respondieron son nacidos en Estados Unidos y el 31% reside en El Bronx, el 28% nació en otro país y el 20% reside en Brooklyn, de los cuales, el 18% eran de origen mexicano y viven en Manhattan y el 82% nacieron en otros países y el 20% vive en Queens.

En cuanto al lenguaje dominante en el hogar de los encuestados, el 31% tiene al español como primer idioma, el 27% utiliza el inglés y el español, mientras que el 42% utiliza el inglés como idioma dominante.

Cuando los encuestados respondieron sobre cuál es su principal motivación para participar en el censo, las respuestas coincidieron en destacar que, el incremento de fondos para los distritos escolares y mejorar los servicios de salud. El 20% de los hispanos y el 16% de los no hispanos aspiran una mejor educación; en contraste, el 22% de los no hispanos frente al 16% de los hispanos considera que el censo puede contribuir a optimizar los servicios de salud pública.

La encuesta también estableció los métodos a través de los cuales los neoyorquinos se enteraron sobre el censo. Uno de cada dos hispanos reconoció que los medios de comunicación en español, les ayudaron a entender sobre las bondades del censo.

El 36% de los hispanos y el 25% de los no hispanos escucharon del censo a través de la televisión; con Univision a la cabeza, Telemundo y Fox, en su orden. Por medio de emisoras de radio, el 13% los hispanos y el 23% los no hispanos; en las redes sociales, 15% y los no hispanos el 25%, por intermedio de Facebook, Twitter e Instagram. Los centros de educación, sean escuelas o universidades también contribuyen a informar sobre el censo, los hispanos el 23% y no hispanos el 17%.

Por qué llevamos a cabo este conteo

El censo proporciona información esencial para los legisladores, propietarios de empresas, maestros y muchos otros. Los resultados determinan su representación en el Congreso, así como la distribución de fondos federales para los estados y las comunidades. Basados en los datos del censo, cada año, miles de millones de dólares se destinan a escuelas, clínicas de salud, transporte público, carreteras y otros recursos.

Los resultados del censo también determinan el número de escaños que recibe cada estado en el Congreso y se usan para trazar los distritos legislativos y estatales.

También está en la Constitución: El artículo 1, sección 2, estipula que el país lleve a cabo un conteo de la población cada diez años.