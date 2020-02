¡Gesto conmovedor! 10 años después sale a la luz una gran obra de Messi a favor de damnificados en Colombia

View this post on Instagram

¡Feliz #DíaMundialDeLosNiños! Hoy se cumplen 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado de derechos humanos de las Naciones Unidas que establece los derechos para que los chicos y chicas desarrollen todo su potencial. Es un orgullo celebrar junto a @UNICEF este día y apoyar que las voces de los niños, niñas y jóvenes sean escuchadas. Ellos están pidiendo por sus derechos. ¿Qué vas a hacer para ayudarlos? ___ Happy #WorldChildrensDay! Today marks 30 years of the UN Convention on the Rights of the Child, a human rights treaty which sets out the rights that must be realized for children to develop to their full potential. I’m proud to celebrate with @UNICEF and support young voices to speak up with pride. Children are demanding their rights. What will you do? #30cdn #30crc