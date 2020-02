Bajo advertencia no hay engaño: FIFA exige a La Liga española terminar con su ‘absurda’ normativa de fichajes

No es la primera vez que el organismo advierte al fútbol español de acabar con esa regla

Esta no es la primera vez que la FIFA, máximo organismo regulatorio del fútbol mundial, solicita a La Liga española que no haga excepciones y no permita fichar fuera del mercado a los equipos, sin importar que haya una lesión de alguno de sus jugadores, una normativa completamente injusta que afectó directamente al club Leganés en esta ocasión pero que lo ha hecho con otros equipos anteriormente.

¡ADVERTENCIA A LA LIGA🗣! La FIFA le exigió al fútbol español suspender los fichajes fuera del mercado, esto debido al fichaje de Braithwaite por el Barcelona que perjudicó al Leganés. pic.twitter.com/aoNs6MRzsa — Toque Sports (@ToqueSports) February 27, 2020

La Federación Española autorizó al Barcelona a fichar a Martin Braithwaite, pese a estar cerrado el mercado de invierno, debido a la lesión de más de cinco meses del francés Ousmane Dembelé. El Barça pagó la cláusula de rescisión del jugador y dejó al Leganés sin uno de sus delanteros titulares y como no existe normativa que lo permita, el equipo ‘peinero’ no pudo hacer lo mismo para solventar su baja… así de absurdo.

🚨La @rfef ha comunicado al @CDLeganes que no podrá fichar!! El club madrileño SOLO podría contratar a un jugador en paro, pero no podrá fichar a nadie con contrato, tras “lo de Braithwaite” *La RFEF llevó el caso a FIFA#Radioestadio #Leganés https://t.co/FdvKwdQouM — Radioestadio (@Radioestadio) February 27, 2020

En 2016, la FIFA ya había solicitado al fútbol español que aboliera esta injusta regla, pero la negativa fue clara y España quedó al margen de lo que dicta el reglamento de traspasos por el que se rige el resto del fútbol mundial.

La delicada situación en la que quedó el Leganés, último en la tabla y peleando por no descender ahora en ningún tipo de igualdad de condiciones, llevó a que los ejecutivos de la FIFA envíen OTRA comunicación a Madrid, exigiendo que la norma termine esta temporada.