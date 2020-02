En Italia: Primer futbolista profesional contagiado con el coronavirus

No se rebeló el nombre, pero sería el primer caso de un jugador de fútbol afectado

Según informa el diario italiano La Nazione, un jugador profesional de la Serie C italiana se convirtió en el primer caso de un futbolista afectado por el coronavirus.

La publicación, que no revela el nombre del jugador, cuenta que “el domingo pasado este jugador no había sido alineado por su equipo en el partido correspondiente a la Serie C, después de haber acusado de fiebre y malestar general antes del encuentro”.

“Los médicos decidieron llevar a cabo la prueba del coronavirus a medianoche -agrega la crónica de ‘La Nazione’- y horas más tarde llegaron al club las noticias del resultado positivo por el virus. Al amanecer una ambulancia lo recogió para llevarlo al departamento de enfermedades infecciosas de Scotte di Siena”.

Este sería el primer caso oficial de un futbolista profesional que ha dado positivo por Covid19.