La costosa sudadera Louis Vuitton de Belinda

La cantante presume en sus redes sociales las prendas más costosas y fashionistas

Belinda es sin duda un referente en el mundo de la moda, y es que la cantante no solo tiene un talento innato para cantar, sino que heredó el buen gustó de su hermosa madre pues no deja pasar oportunidad para presumir los looks más fashionistas.

En una ocasión se dejó ver con una sudadera de la marca Louis Vuitton que impactó por lo hermosa y lujosa que era.

La sudadera pertenece a una colaboración que hizo la firma francesa con la marca Supreme. Tiene un bello color rojo con estampado blanco y es una de las más exclusivas y costosas prendas de las marcas.

Su valor ronda en los $5 y 8 mil dólares, precio que se eleva si se le agrega el bolso de Balenciaga de $1,600 dólares.

Sin duda la intérprete de “Amor a primera vista” sabe cómo vestir y tiene un gran estilo. Definitivamente se pueden tomar los mejores consejos de ella al momento de elegir qué ponerse.