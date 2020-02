La Víbora: Lo mejor de la serie de Luismi será no ver a Aracely Arámbula

La serpiente chismosa analiza las posibles razones por las que "La Rancherita" no ha sido incluída en la serie sobre "El Sol"

Les tengo una noticia fantástica: no veremos a la rancherita de Aracely Arámbula en la segunda temporada de la serie sobre la vida de Luis Miguel. ¿Por qué? Pues no sé qué motivos macabros tendrá El Sol para no incluirla, pero mi intuición venenosa me indica que es porque al cantante le importa un pepino esa parte de su vida; es más, estoy segura que si pudiera la borraría.

Y es que desde hace meses, cuando se anunció que se grabaría la segunda temporada, y que era posible que se incluyera la historia del romance que Luis Miguel tuvo con la rancherita, esta se puso como fiera boca arriba, y eso que era una mera especulación. Dijo que ni de chiste aprobaría que se hiciera uso de su imagen y de su nombre en la historia, y mucho menos de los hijos que tuvo con el intérprete.

Pero adivinen qué. El equipo de Luismi y la productora son más buitres que nada, y no han tenido que pedirle autorización a nadie para hacer uso de sus historias puesto que se usan nombres ficticios; uno tiene que adivinar a quién se refieren en la vida real. Por eso cuando se narró que el avión de Roberto Payazuelos era una chatarra, este chico naranja no pudo hacer nada. Su única opción fue mostrar su nave más nueva y desde ahí burlarse de la versión que Luismi había dado de él.

Pero volviendo al tema de la rancherita, yo entiendo que esté tan enojada con Luismi. ¿Qué mujer no va a estar furiosa si el padre de los dos hijos que tiene con él no te da un cinco para su manutención? Y que nadie venga y me diga que sí le da dinero porque es más que claro que esa pareja tiene años sin dirigirse la palabra.

Y si fuera el caso, ¿ustedes creen que Luis Miguel no vería a sus hijos con relativa frecuencia? Al hombre no le interesa tener ninguna relación ni con sus vástagos ni con la madre de sus vástagos. Punto.

Ahora, ¿cómo piensa contar Luismi el resto de su historia sin hablar de su relación con la rancherita? ¿O tan arrepentido está de haberse involucrado con ella? Estoy segura de que medio mundo quiere saber los motivos que lo llevaron a abandonar a la única familia que llegó a formar en sus 50 años de vida.

Por ahora, fans de Aracely, pueden estar tranquilos porque la vida de la rancherita no se abordará en la serie sobre Luismi. Él, por su parte, seguirá dándonos su tendenciosa versión y al mismo tiempo embolsándose unos cuantos milloncitos de dólares, que buena falta le hacen.