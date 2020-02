Bad Bunny: “No sé si en 20 años me gustará un hombre”

"Por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”

El trapero boricua Bad Bunny sigue rompiendo los esquemas de la industria, en ocasiones machista, del reguetón.

Y es que esta vez confesó que no se encajona en la heterosexualidad, sino que no teme que sus preferencias sexuales cambien –o fluyan– en un futuro.

“La sexualidad no me define. Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, reveló en entrevista con el periódico Los Angeles Times.

Asimismo, sorprendió al revelar que, en estos momentos, está conociendo a una persona. Aunque no reveló el nombre.

El Conejo Malo siempre se ha caracterizado por ser un transgresor del género masculino. Por ejemplo, en 2017, puso de moda nuevamente que los hombres se pintaran las uñas.

Ayer, apareció en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vistiendo una falda. En su camisa defendió la identidad de género de la mujer asesinada a tiros el lunes en Toa Baja. “Mataron a Alexa no a un hombre con falta”, leía.

Pero estos no han sido los únicos momentos en los que ha salido en defensa de la libertad sexual y de género de las personas.

Aunque hay canciones que hacen referencia a situaciones que pudieran calificarse de heteronormativas, en sus videos musical se pueden apreciar un sinnúmero de modelos de todas las tallas y tonalidades de piel, parejas homosexuales, personas andróginas, mujeres transgéneros, odas en contra de la violencia de género y personas con diversidad funcional.

“Hay personas que escuchan el reguetón y lo aman y, al mismo tiempo, nunca se han sentido representados en él. En 20 o 30 años nadie se había preocupado por eso, pero yo sí”, le manifestó al diario norteamericano.

En redes sociales ha aplaudido a las mujeres que no se rasuran el vello corporal. Incluso, ha publicado fotos suyas en las que muestra su área genital sin afeitar. “Quiérete tal y como eres”, le pedía a su fanaticada.

En enero de 2019, tronó contra su compatriota reguetonero Don Omar luego que publicara expresiones homofóbicas en su cuenta de Twitter.

“¿Algunos de ustedes comen pato? Yo no”, escribió en momentos que estaba en la palestra pública el asesinato del trapero gay Kevin Fret y la supuesta relación sentimental con el reguetonero Ozuna.

Ante esto, Bad Bunny no se pudo contener. “¿Homofobia a estas alturas? que vergüenza loco”, escribió en un tuit.

Asimismo, una vez criticó a un salón de manicura español por no permitirle la entrada.

El nuevo álbum de Bad Bunny, YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana), saldrá mañana, 29 de febrero, a la medianoche y ha adelantado que tiene una vibra distinta a su primer disco, X100pre.

“Lo cambié todo. Cuando la gente espera algo de mí, me gusta ir en la otra dirección”, dijo.

YHLQMDLG lo grabó en una casa alquilada en Miami, dentro de un armario que convirtió en una cabina.