Laura Bozzo explota en contra de Irina Baeva: “A mí me denigras como mujer”

La periodista peruana aseguró que la actriz no es ningún ejemplo para las mujeres

Irina Baeva denunció por medio de un comunicado que fue víctima de discriminación luego de que se cancelara su participación en un foro en el que hablaría sobre empoderamiento, prejuicios de género y cyberbullying, debido a que los organizadores decidieron mantenerse alejados de la polémica que pudiera generar la presencia de la actriz en el evento.

Pero es Laura Bozzo quien emitió su opinión en el programa El Gordo y la Flaca, en donde arremetió fuertemente en contra de la actriz de origen ruso, a quien señaló por haber destruido la familia de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, asegurando que no es ningún ejemplo, por el contrario, es denigrante su postura ante el respeto a la mujer.

“¿Cuál es la inspiración Irina? ¿El haberte metido y destruido una familia? Mi reina acá dice (en el comunicado) que piensas que tiene miedo de lo que opinen las redes sociales, no. Muchas mujeres como yo que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo que hemos arriesgado nuestra vida en defensa de las causas de la mujer no nos sentimos representadas por alguien como tú, tú no eres inspiración para ninguna mujer. Serás hermosa, serás preciosa, serás maravillosa, pero a nosotras no nos inspiras a mí me denigras como mujer porque yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia porque nadie es feliz en la desgracia ajena.”, sentenció la periodista peruana.

A pesar del mal momento que pasó Irina, anunció medio de sus mismas redes sociales que se presentará en otro foro, en donde compartirá sus experiencias y tocará temas importantes, junto a otras mujeres con las que compartirá ese espacio.