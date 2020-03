“Rey” Martínez tunde al inglés Jay Harris para defender con éxito corona mosca del CMB

Julio César Martínez ahora quiere unificar cinturones con otros campeones

Julio César Martínez no acabó antes el combate por la valentía y aguante del británico Jay Harris.

El campeón mexicano retuvo por primera ocasión la corona mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer por decisión unánime al europeo en The Ford Center at The Star en Frisco, Texas.

“Rey” Martínez sacó todo su arsenal durante 12 asaltos, y al final los jueces lo vieron ganar 116-111, 115-112 y 118-109.

Harris (17-1, 9 KO’s) aguantó de todo y hasta se levantó de la lona en el décimo round tras un gancho al hígado que le conectó el ídolo de Tepito. Jay acabó con el rostro lastimado y un corte en la ceja.

Martínez, de 25 años, ganó el cetro apenas en diciembre, cuando noqueó en el noveno asalto al ex monarca Cristofer Rosales, en Phoenix.

El tricolor, quien es entrenado por Eddy Reynoso, mejoró su marca profesional a 16-1, 12 KO’s. Podría reaparecer en mayo o junio, pues no salió lastimado del pleito.

“Quiero enfrentar a los mejores de mi división. No hay ningún rival que tengamos en mente, y si se da una unificación la buscaríamos”, expresó Martínez.