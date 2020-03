Mara Patricia Castañeda se retiró los implantes de seno para salvar su vida

Otra famosa que pasa problemas por procedimientos estéticos

En 2009, a Mara Patricia Castañeda le informaron que no podía tener hijos y le quitaron la matriz que estaba llena de miomas. Cerca de dos años después se puso sus primeros implantes de seno, con los que tuvo un primer problema, antes de retirarlos completamente ya con fibrosis y riesgo de desarrollar algún quiste cancerígeno.

“Fue por enojo, una molestia hacia mi propio cuerpo de que no había logrado ovular, es una cosa inconsciente. Estaba necia y terca, yo siempre he tenido buen busto ya que la mujeres de la familia somos bustonas y mira nada más en lo que me resultó por una cosa emocional que debí consultar primero con un psicólogo”, explicó en entrevista con Notimex.

Pese a que el médico le recomendó no hacerse ningún procedimiento, Mara Patricia decidió ponerse los implantes y tuvo un problema con el seno izquierdo cuando se le reventó el músculo, por lo que la operaron en Guadalajara.

“Después de ese primer episodio habían descubierto que mis implantes estaban produciendo una enfermedad. Yo me hice mastografías y nunca salió nada. La operación fue ambulatoria y cuando salí me los enseñaron, tenía fibrosis que en seis meses se me podría haber convertido en quistes de cáncer”, dijo.

Por eso ahora sabe que por salud lo mejor que pudo hacer fue operarse, en su caso en un hospital al sur de la capital. Además, recuerda, ni siquiera mostraba sus implantes porque no le gusta usar escotes y por suerte empezó a sentir molestias porque muchas veces las mujeres no se dan cuenta de que hay algún problema.