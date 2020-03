Descubre que es una planta de plástico después de 2 años de cuidarla con dedicación

"Amaba a mi suculenta"

Un mujer de California se llevó una gran decepción con la planta que cuidó por dos años.

Caelie Wilkes reveló, con un poco de vergüenza, que la suculenta de la que estaba tan orgullosa era una planta de plástico. El descubrimiento lo hizo cuando fue a transplantarla a una nueva maceta.

“He tenido esta hermosa suculenta durante aproximadamente 2 años”, escribió Caelie en Facebook. ‘Estaba muy orgullosa de esta planta. Estaba llena, con un hermoso color, simplemente una planta perfecta”.

La residente del condado de Mendocino confesó que no dejaba que nadie se acercara a la planta ya que temía que le hiciera daño.

“Amaba a mi suculenta”, dijo Wilkes, quien se dio cuenta que era falsa apenas rompió la vieja maceta. La planta estaba pegada al resto de la estructura.

Usuarios en Facebook se burlaron de lo ocurrido, aunque algunos dijeron que vivieron experiencias similares.

“Mi madre me compró una suculenta justo después de que me sacara las muelas del juicio, así que todavía estaba súper drogada cuando me la dio, y esa fue la única vez que la miré de cerca durante aproximadamente un año”, escribió uno de los comentaristas.

Veremos si Wilkes compra una de verdad y es capaz de cuidarla.