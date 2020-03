Onward, la nueva aventura fantástica de Pixar (sinopsis, actores y entrevista con los creadores)

El director Dan Scanlon y la productora Kori Rae nos cuentan la triste historia real que sirvió de semilla para la película animada protagonizada por Tom Holland y Chris Pratt

Desde Coco en 2017 Pixar no lanzaba una historia original. Ahora la factoría de films animados más creativa estrena “Onward“, una aventura en la que elfos, unicornios, centauros y demás seres conviven en un mundo en el que la magia aún tiene un papel especial pese a los avances de la tecnología que amenazan con dejarla en el olvido.

Pero esa magia le da a dos hermanos adolescentes, Ian y Barley Lightfoot (voces de Tom Holland y Chris Pratt), una oportunidad única de pasar un solo día con su padre, fallecido cuando ellos apenas tenían uso de razón. Para lograrlo deberán embarcarse en un viaje fantástico con su camioneta Guinevere. Como en cualquier misión de aventuras, Ian y Barley tendrán que descifrar acertijos y aprender a leer mapas cifrados mientras se irán topando con diferentes personajes que vendrán en su ayuda o, al contrario, supondrán peligrosos obstáculos en su camino. A la vez, preocupada por su desaparición, su madre Laurel (Julia Louis-Dreyfus) se lanza a perseguirlos con la ayuda de una antigua guerrera que es una mezcla de león, murciélago y escorpión, The Manticore (Octavia Spencer).

La película está dirigida por Dan Scanlon y producida por Kori Rae, quienes ya trabajaron juntos en los mismos roles para “Monsters University” en 2013. Charlamos con ambos cineastas días antes del estreno de “Onward“.

Pregunta: ¿Por qué este título, Onward?

Dan Scanlon: Se siente fantástico y queríamos algo que sonara como una misión, una aventura. También es una palabra que Barley diría. Barley es un personaje que vive en el pasado. Y es una historia sobre el paso de la niñez a hacerse adulto, de crecimiento y salir hacia adelante.

Kori Rae: Y es positiva. Queríamos un título positivo.

P.: La idea de la película viene de una experiencia personal…

D.S.: Al perder a mi padre muy pequeños, mi hermano y yo crecimos sin conocerlo y siempre nos preguntamos cómo sería. Mi papá fue la semilla y todo el equipo ahondó en sus historias personales para aportar.

P.: ¿Cómo fue ese proceso?

K.R.: Estábamos los dos juntos en la story room después de trabajar en “Monsters University”. Empezamos a hablar de ideas potenciales y de buscar la inspiración en nuestras propias vidas. Dan compartió la historia sobre su padre y su hermano, y su relación. Y yo dije: “OK, creo que aunque es algo personal tuyo, es universal. Porque trata sobre hermanos, sobre familia, sobre conexiones y sobre apoyarse”.

P.: ¿Por qué decidieron situar la historia en un mundo fantástico con elfos y unicornios?

D.S.: Queríamos traer a alguien de nuevo a la vida por un solo día. Podíamos haberlo hecho con una máquina o algo así, pero utilizar la magia nos pareció más romántico, lo que encajaba mejor para la película. Es un film animado, así que la magia nos llevó a estas criaturas y personajes tan divertidos, a un mundo más extenso. Sería una aventura encontrar al padre. Tomamos una pequeña historia personal y la elevamos a algo más grande.

P.: ¿Se basaron en algunas historias de aventuras y fantasía?

K.R.: No específicamente. Vimos muchas películas fantásticas de los 70 y 80, leímos libros, juegos de rol… pero sólo queríamos tomar un poco de ellos para que la película fuera familiar a los fans de la fantasía. No queríamos hacer una parodia de lo fantástico, sino que queríamos acogerlo, porque son mundos realmente muy cool, mágicos.

P.: ¿Cuándo deciden que los unicornios van a ser una especie de ratas o mapaches?

D.S.: Éste es un mundo donde la tecnología no es mala, pero hace el mundo demasiado fácil. ¿Quizá eso nos impide vivir nuestro máximo potencial? Ésa fue la idea, si esto ocurre en un mundo mágico, cómo sería de diferente cada personaje. Así que tenemos a un policía que es un centauro, pero maneja un carro y no puede correr ya… Tratamos de darle la vuelta a todo. Y alguien dijo: “Los unicornios son raros, únicos, ¿qué tal si ahora están por todos lados y son como ardillas o mapaches que se comen la basura en las ciudades? Nos pareció un giro divertido que encajaba perfecto en la película.

P.: La película tomó 6 años…

K.R.: Fue un poco más larga que otras películas de Pixar, que se han hecho en cuatro o cinco años. Dedicamos mucho a tiempo a asegurarnos que la historia funcionaba, los primeros tres años…

D.S.: En parte porque al ser un viaje con una misión, queríamos que la audiencia tuviera la mejor experiencia. Probamos muchas rutas diferentes, algunas no funcionaban.

P.: ¿Por qué Tom Holland y Chris Pratt para los personajes principales?

D.S.: Tom es fenomenal interpretando a alguien tímido, extraño, de forma divertida. Y Chris es muy bueno haciendo personajes caóticos, salvajes, divertidos, demasiado seguros de sí mismos y que a la vez caigan bien.

P.: Es la primera película original de Pixar desde hace más de dos años, ¿sienten más presión?

K.R.: Siempre hay presión, porque estamos lanzando una creación artística y esperamos que la gente conecte con ella tanto como nosotros. Pero no queremos pensar en eso demasiado. Si no viviríamos emparanoiados.

P.: ¿Prefieren trabajar en una historia original?

D.S.: Yo he trabajado en unas cuentas secuelas y es un reto divertido. Me encanta una buena secuela. Odio una mala secuela. Ahora quiero hacer más historias originales porque he trabajado en suficientes secuelas últimamente. Una historia original es muy emocionante porque puedes hacer cualquier cosa, puedes elegir el tono, crear los personajes, crear un mundo nuevo. Es emocionante.