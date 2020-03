“Vela es más talentoso que Cuauhtémoc”: ‘Chicharito’ levantó polémica al comparar ídolos del Tri

El delantero considera al jugador de LAFC como el mejor de México

Javier Hernández ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. A su llegada a Los Ángeles se ha dado tiempo de hablar con todos y de todo, principalmente de las Chivas y la Selección Mexicana.

En el programa “Ahora o Nunca” de ESPN, el delantero fue cuestionado sobre su carrera y sobre quién es el futbolista más talentoso con el que le ha tocado compartir cancha y su respuesta fue inmediata, Carlos Vela se lleva el reconocimiento por encima de un ídolo del futbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco.

“Sin ninguna duda Vela, con todo respeto a Cuauhtémoc. Hubo una entrevista que me hicieron en West Ham de cinco o 10 mexicanos top en toda la historia y puse a Vela en quinto, no por la carrera que ha tenido, porque puede ser exitosa o no, pero por el talento que tiene. Yo lo vi desde que tenía 15 años y te lo puedo firmar”, comentó ‘Chicharito’.

Chicharito @CH14_ no tiene ninguna duda… @11carlosV es el mexicano más talentoso con el que ha jugado, incluido @cuauhtemocb10 La entrevista completa a las 11:00 PM PT por @ESPNDeportes con @herculezg y @mauriciopedroza pic.twitter.com/kEEbwgZT2I — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) March 4, 2020

El jugador del Galaxy resaltó que él jugó con ambos personajes y no le queda duda que Vela es el más talentoso e incluso, no hay ningún mexicano mejor que él en la historia.

“Me estás preguntando a mí que jugué con los dos. Yo vi mucho en la televisión a ‘Cuau’, pero si lo vas a comparar lo que hizo ‘Cuau’ en la Selección con lo que hace Vela con la Selección, estamos hablando de talento. Vela le da mil vueltas a todos en la historia del futbol mexicano”, apuntó el máximo anotador de la Selección Mexicana.

Chicharito, sobre el 🇲🇽 más talentoso con el que ha jugado: "Sin ninguna duda Vela, con todo respeto a Cuauhtémoc" 🗣 ¿Tú con quién te quedas? 🤔https://t.co/FLuAw8IDT5 pic.twitter.com/7xrYqzGUdH — Futbol Picante (@futpicante) March 4, 2020

¿Es Carlos Vela el jugador más talentoso que ha vestido el uniforme de la Selección? Para Javier Hernández sí. Declaración que enciende el debate, ¿por encima de Cuauhtémoc Blanco? — José Ramón Fernández (@joserra_espn) March 4, 2020

Depende siempre qué tipo de talento se busca…

Carlos Vela es uno de los mejores, sin duda, pero Cuauhtémoc Blanco lo supera en cuanto a mentalidad…

Y si se trata de talento y de personalidad, Hugo y Rafa “comen en otro plato…”. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 4, 2020

‘Chicharito’ y Vela coincidieron en las fuerzas básicas de Chivas, aunque nunca jugaron juntos en el primer equipo, ya que Vela se fue muy joven al futbol europeo y no debutó en la liga mexicana.