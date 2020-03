Adamari López explica porqué esta dieta sí le funciona

La puertorriqueña no solo viste mejor, sino que ahora se atreve a lucir prendas más atrevidas y pegaditas

Adamari López comparte desde el set de “Un Nuevo Día” (Telemundo), las diferencias entre ésta dieta, con la que ya ha perdido 7 libras, de otras que ha realizado y cuál es su meta final.

“No es difícil, creo yo, porque puedes comer cosas que te gustan, y lo que puedes hacer es saber reconocer cuantos puntos quieres comerte y en qué hora del día, para poder distribuir lo que te vas a comer.

“Yo, por ejemplo, trato de comer menos puntos por la mañana para poder almorzar bien lo que me gusta, e incluir algo que a lo mejor tenga muchos puntos sin tener remordimiento, y ya por la noche me quedo con pocos puntos, porque la noche no es algo que yo apetezca tanto“.

Creo que es diferente porque tú puedes comer lo que tú quieras. Yo lo que he hecho es que disminuyo porciones; por ejemplo, antes me comía una taza de arroz o quizás más, pero ahora solo me como media taza de arroz y si puedo bajarla un cuarto lo hago. No estoy dejando de comer algo que me gusta, sino simplemente reduzco la cantidad y eso me hace mucho más fácil todo el proceso.

He bajado siete libras en un mes y medio. Lo que estoy haciendo es como más correcto, porque estoy bajando pocas libras, no las estoy aumentando, y es poco a poco.

Yo quisiera bajar 20 libras, 25 libras.

