Concejo Municipal evalúa capacidad de respuesta de agencias de la Ciudad para enfrentar el coronavirus

Los Comités de Salud y de Hospitales realizaron este jueves una audiencia para analizar los planes e iniciativas que existen para proteger a los neoyorquinos ante una eventual expansión del brote

Justo cuando las autoridades de salud de la Gran Manzana confirmaron que el número de casos de personas contagiadas con el coronavirus ascendió a 22 en el estado, este jueves el Concejo Municipal de Nueva York realizó una audiencia para analizar de qué manera la Gran Manzana puede combatir y luchar contra el nuevo brote, que ha creado alarma en todo el mundo. Tras la diligencia en el seno del organismo legislativo, el consenso es que la Ciudad está preparada y no hay que dejar que el pánico se apodere de los neoyorquinos.

“Lo que quisimos hacer fue averiguar directamente de la voz de las agencias municipales cuán preparadas están oficinas como el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, el Departamento de Adultos mayores y la Oficina de Manejo de Emergencias para atender la situación si esto se pone más serio, indagando sobre sus planes, su capacidad de respuesta para evitar que se expanda el virus”, dijo el concejal Mark Levine, presidente del Comité de Salud del Concejo Municipal, que convocó la audiencia.

“A mí no me molesta criticar al gobierno cuando es justificable hacerlo, pero en este caso tenemos que ser justos y podemos garantizarle a la gente que las agencias de la Ciudad tienen los recursos necesarios, un liderazgo excelente y una buena preparación, por lo que no hay que estar en pánico. Entendemos que hay preocupación, pero no podemos permitir que eso genere pánico colectivo, porque no es necesario”.

Levine advirtió que contraer el coronavirus no es una sentencia de muerte, y explicó que en más del 80% de los casos, quienes se contagian tienen un impacto leve, similar a un catárro simple.

“El resto del porcentaje son personas que requieren hospitalización, pero tenemos un Departamento de Salud excelente, de los mejores del mundo, que lleva semanas preparándose para esto, por lo que reitero que estamos preparados”, dijo el político de Manhattan, al tiempo que advirtió que si la situación lo amerita, el Concejo está dispuesto a asignar en el presupuesto más recursos a esa agencia para contrarrestar el auge del coronavirus.

Max Hadler, director de políticas de Salud de la New York Immigration Coalition, compartió la misma postura de Levine y recalcó que lo que urge es que los inmigrantes tengan la plena seguridad de que pueden acceder a los hospitales plenamente, sin que ello tenga nada que ver con sus estatus.

“Es importante estar vigilante pero con calma, y creo que según lo que hemos visto, hasta ahora la Ciudad está preparada y está haciendo bien las cosas, por lo que mi mensaje para las comunidades sería que si necesitan ayuda médica la busquen en los hospitales y no dejen de ir”, agregó el activista.

Asimismo, el dominicano Jordan Bueno, quien trabaja en el aeropuerto LaGuardia hace 8 años, aprovechó la audiencia para hacer un llamado al órgano legislativo de la urgencia que en este momento significa que empleados como él tengan acceso a un seguro médico, ya que muchos trabajadores de las terminales aéreas no tienen protecciones de salud.

“Como agente de sillas de ruedas, siempre estoy en contacto directo con gente que está tosiendo y estornudando. A veces tengo que limpiar fluidos corporales de las sillas de ruedas, y aunque amo mi trabajo, tengo miedo porque los aeropuertos son puntos de entrada de virus como el Coronavirus”, dijo el joven de 29 años. “Los trabajadores de los aeropuertos necesitamos seguro médico, pues nuestra situación actual es injusta e insegura y con el coronavirus acechando crece nuestra preocupación”.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, se mostró confiado en que las entidades municipales estás listas para actuar e hizo un llamado a la calma.

“Queremos que los neoyorquinos estén preparados, queremos abordar los temores reales que tienen los neoyorquinos, pero queremos que los neoyorquinos se sientan tranquilos porque la Ciudad está preparada. La ciudad de Nueva York ha manejado situaciones similares antes, y estamos listos para hacerlo nuevamente”, dijo Johnson.

“Nos estamos tomando muy en serio este virus porque algunos neoyorquinos son más vulnerables que otros y porque cada día surge nueva información. (…) Todos tenemos un papel que desempeñar al tomar medidas preventivas para protegernos a nosotros mismos y a nuestros amigos y vecinos vulnerables contra este virus”.