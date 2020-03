“Quisiera darle un abrazo”: Chiquis Rivera comparte el dolor de la viuda de Kobe Bryant

La cantante recuerda el accidente en el que murió su mamá

Chiquis Rivera conoce perfectamente el dolor que hoy siente Vanessa Bryant, esposa de Kobe Bryant, pues hace ocho años ella también perdió a la persona más importante de su vida en un accidente aéreo, por lo cual no descarta encontrarse con ella en un futuro para ayudarla a superar su pena y alentarla a salir adelante.

En un breve encuentro con la prensa en un evento privado, la hija de Jenni Rivera dijo que cuando se enteró del fallecimiento del basquetbolista toda su familia conmocionó, pues fue como revivir el percance en el que la “Diva de la Banda” y otras personas más perdieron la vida el 9 de diciembre del año 2012.

“Yo diariamente rezo mucho por ella. No nada más se le fue su esposo, sino también su hija, es un dolor doble y muy fuerte. Me encantaría conocerla y platicar con ella, pero más que nada quisiera darle un abrazo, porque aunque pasamos por algo muy similar, no me puedo ni imaginar lo que siente al haber perdido a su compañero de vida y a su hija en ese trágico accidente, espero que un día se pueda dar”, dijo Chiquis.

Para finalizar, la cantante dijo que apoya a Vanessa en su decisión de demandar a los empleados de la empresa del helicóptero en el que el ex jugador de los Lakers y su hija perdieron la vida, pues es una manera de hacerlos responsables por lo ocurrido luego de saber que la aeronave tenía problemas mecánicos y no debía haber despegado.