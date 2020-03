Retiran de Facebook anuncios engañosos sobre el Censo

La campaña de reelección del presidente Trump inundó la red social con más de mil avisos

A sólo días de que la mayoría de los hogares estadounidenses comiencen a recibir las instrucciones para participar en el conteo nacional de esta década, aún existe desconfianza entre muchos sobre el conteo, nacida de la falta de información, así como de mitos y rumores falsos sobre el proceso.

Esta semana, Facebook anunció que retiraría avisos que aparecen en su plataforma y que engañosamente llevan al lector al sitio de la campaña política de Donald Trump.

Los avisos falsamente trataban de confundir a aquellos interesados en participar en su obligación cívica indicando, “Esta encuesta es esencial para la estrategia de campaña de 2020 de nuestro equipo. Necesitamos que los patriotas estadounidenses como usted respondan a este censo, para que podamos desarrollar una estrategia ganadora para su estado”.

En su sitio periodístico popular.info, el periodista Judd Legum reportó por primera vez la práctica engañosa. Tras publicarse el reporte, la abogada y presidenta de la Conferencia de liderazgo en derechos civiles y humanos (The Leadership Conference on Civil and Human Rights. Gupta), Vanita Gupta, envió un correo a la compañía en referencia a los anuncios.

El jueves, Facebook respondió al informe, asegurando que retiraría dichos anuncios.

“Tras una revisión adicional y en vista de las políticas vigentes, estos anuncios serán retirados (de la plataforma) para evitar confusiones en torno al Censo oficial de Estados Unidos”, indicó Facebook en un correo electrónico a Gupta.

La campaña política para la reelección de Trump publicó más de mil anuncios, que incluían la imagen del sello del Censo 2020. Cuando los lectores hacían click, creyendo que se trataba del conteo nacional, eran redirigidos a un sitio llamado “Sitio web certificado del presidente Donald J. Trump” (Certified Website of President Donald J. Trump). En la esquina derecha de la página, se puede ver “Solo para uso oficial” (For Official Use Only).

Estas no son las preguntas del Censo

Cuando los usuarios de Facebook seguían el enlace de los avisos engañosos se encontraban con preguntas sobre su nombre, edad y contactos, así como su preferencia de medios informativos. Otra de las preguntas de los anuncios de Trump era sobre si Nancy Pelosi “y la izquierda radical están poniendo su agenda personal ‘Anti-Trump’”, por sobre los intereses de los estadounidenses.

Este jueves, en rueda de prensa, Pelosi criticó a Facebook por haber permitido dichos anuncios en su plataforma.

“Hoy estoy particularmente molesta por las acciones de Facebook”, dijo Pelosi el jueves por la mañana. “(Los anuncios) son una mentira absoluta. Una mentira que es consistente con la política de tergiversación de Facebook. Sé que las ganancias son su modelo de negocio, pero esto no debería costar el conteo de quiénes están en nuestro país. Esta Administración le teme a la hermosa diversidad de Estados Unidos. No quieren que se cuente”.

La información recabada por la Oficina del Censo es fundamental para la distribución de fondos para programas y servicios esenciales para la comunidad, así como la distribución de distritos y la representación en el Congreso. Todos merecen ser contados.

