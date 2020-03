Cambio de horario en EEUU: este domingo el reloj se adelanta una hora

Este año, el horario de verano se producirá a las 2 a.m. en la mayor parte del país

El horario de verano comenzará este domingo, 8 de marzo, con el adelanto de los relojes una hora.

Este año, el horario de verano se producirá a las 2 a.m. en la mayor parte del país. Cuando el reloj marque las 2 a.m., se debe adelantar a las 3 a.m.

Con el nuevo horario, la gente sentirá que amanece más tarde.

En Hawaii, la mayor parte de Arizona, Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses, Samoa Americana, Guam y las islas Marianas del Norte no aplica el cambio.

El nuevo horario se mantendrá hasta el 1 de noviembre.