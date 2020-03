Nuevos productos: H&M se adorna con los colores de Colombia

Algunos de nuestros lanzamientos favoritos

La cadena H&M anunció anunció el lanzamiento de una colección completa de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz, con vestidos, tops, faldas y trajes de baño que destacan la exótica paleta de colores, estampados florales tropicales y dramáticas siluetas que se han convertido en sinónimo de la marca de Ortiz.

Las piezas clave incluyen un vestido “maxi” largo con estampado floral en rojo vivo, un vestido “midi” a media pierna color magenta con bordados ingleses, un vestido largo de columna en estampado negro hecho de crepé de viscosa y una falda “wrap” cruzada con volantes en popelín de algodón blanco y negro.

“La impronta de Colombia -el ritmo del baile de la salsa, la belleza de sus elegantes orquídeas y las palmeras que ondean suavemente bajo un atardecer rosado- se puede sentir en cada diseño. Estoy encantada de poder infundir esta colección con un glamour natural y añadir un toque de alegría latinoamericana en el vestuario de las clientes de H&M. Espero que vistan las prendas descalzas y con una hermosa flor en el cabello”, dijo Ortiz.

La colección principal se lanzará en tiendas selectas de H&M y en el sitio web hm.com el jueves 12 de marzo.

Tonos metálicos y duraderos de MAC

M·A·C lanzó esta semana su colección de sombras “More Than Meets The Eye”, entre las que destaca la nueva Dazzleshadow Extreme, que tiene una fórmula más poderosa y un color metálico de alto brillo, que satura con tan solo una aplicación y dura más de 12 horas.

La línea también incluye el nuevo gel de fibra Eye Brows Big Boost Fibre, que construye, define y da forma a las cejas en ocho tonos diferentes a prueba de manchas y escamas.

La sombra de ojos más vendida de M·A·C ahora tiene más pigmentos que nunca en una variedad de texturas y acabados, y completa la colección More Than Meets the Eye Collection. Está disponible en maccosmetics.com

Las sombras líquidas de Mary Kay

Cremosas pero ligeras, las nuevas sombras líquidas de Mary Kay saturan los párpados con un color lleno de pigmentos. El aplicador se desliza fácilmente a través de los párpados, ideal para quienes no son expertas en la aplicación de maquillaje. Los tonos incluyen: Light Beam, Pink Starlight, Meteor Shower and Purple Nova. ($14). Disponibles en //MaryKay.com