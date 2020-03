En el Alto Manhattan tratan de vencer falsas creencias y temores alrededor del Censo

Todo indica, que los dominicanos es el grupo hispano más numeroso en la ciudad de Nueva York. ¿Cuántos son? ¿720,000 como indican las últimas proyecciones censales?¿O son muchos más? ¿Sigue siendo el Alto Manhattan su hogar?

Más allá de todas estas preguntas, en el camino al Censo 2020, que se realizará este mes de marzo, organizaciones comunitarias, como Dominican Women Development Center (DWDC) están tratando de responder muchas dudas alrededor de lo que describen como un “temor arraigado de contarse”, que persiste en vastos sectores de la comunidad quisqueyana, residente en la Gran Manzana.

“Somos bien optimistas. Estamos seguros que la participación de nuestras comunidades, será mucho mayor que la del pasado censo”, augura Neuris Brodden, coordinadora del Censo 2020 en DWDC.

En la fase de contactos preliminares, que inició en enero, con un equipo de cerca siete activistas en su sede de la 23-40 de la Avenida Amsterdam de Washington Heights, están observando un interés creciente de las nuevas generaciones en participar, sin temores, en el conteo poblacional.

“Existe otro perfil de dominicanos, más jóvenes, que usan la tecnología, que están más informados y eso es una ventaja para vencer la falsa creencia de que los datos obtenidos en este proceso, se filtran a otras agencias. Eso ha sido nuestro primer y gran esfuerzo”, destacó Brodden.

En el contacto con madres jóvenes, en diferentes escenarios de vecindarios del Alto Manhattan, insisten que la participación implica apenas un cuestionario de 10 preguntas, que tarda 10 minutos en rellenarse, pero que puede cambiar la vida de las familias y los niños en los próximos 10 años.

“Este paso sencillo y confidencial, aportará una información muy valiosa para el futuro. Si nos contamos, tendremos más representación política, más recursos para programas sociales y seremos más visibles como comunidad. En eso insistimos”, acotó.

DWDC trabaja en alianza, con otras organizaciones comunitarias, como Northern Manhattan, Fundación Juan Pablo Duarte, NALEO Educational Fund, Northern Manhattan Improvement Corporation, People’s Theatre Proyect y han estado adelantando la difusión del mensaje de la relevancia de la participación en Washington Heights, Inwood, en parte de Harlem. Además en vecindarios de El Bronx como Kingbridge, Hightbridge y University Heights.

La Oficina del Censo 2020 les ha ofrecido a la estructura de estas coaliciones y organizaciones, instrucción, recursos y capacitación constante, para que puedan atender las inquietudes de este segmento de la población del Alto Manhattan.

“Buen síntoma”

En la primera fase de interacción, han hecho el registro de 1,200 familias lo cual, a su criterio, es un buen síntoma para las metas planteadas por la Oficina del Censo 2020 de Nueva York.

Para Jackeline Guilamo, capitana del Censo 2020 en DWDC, la tarea de derribar “la cultura del temor”, al conteo poblacional entraña un esfuerzo enorme, pues finalmente no hay nada más difícil que “cambiar la mentalidad de una generación de inmigrantes, que por muchas razones maneja muchos mitos alrededor de este proceso”.

“Hasta ahora, todavía hay muchas falsas informaciones arraigadas en la gente, que debemos seguir aclarando. Todos los días en nuestras interacciones, en las escuelas, en nuestras actividades regulares como organización, que empodera a las mujeres, insistimos en difundir un mensaje de confianza”, dijo Guilano.

La activista aclara, que el trabajo en estos vecindarios de predominio de inmigrantes quisqueyanos, va dirigido a toda la población, subrayando que el status migratorio, el lugar de nacimiento y otros factores socieconómicos no deben despertar temores, lo único importante es contarse.

“Obviamente, aquí es el hogar mayoritariamente de los dominicanos, pero nuestra misión es apoyar y resolver las dudas a todos, sin excepción. Nuestro equipo es bilingüe, tenemos computadoras para quienes necesiten llenar los formularios en línea. Y brindamos asesoría para todas las dudas. Estamos en una casa abierta a alcanzar los objetivos de precisión del conteo, para que se traduzca a futuro, en mayores beneficios para todos. Y justamente, nos enfocamos en uno de los segmentos de la población más pobres de la ciudad”, concluyó.

¿Por qué el miedo?

La comerciante quisqueyana Maribel Feliz, de 35 años, vive en Washington Heights, desde hace dos años y medio. Con orgullo muestra su bandera en la concurrida Avenida St Nicholas, lugar de tránsito continúo de sus compatriotas de la isla. Asegura que ya está lista para contarse.

“Yo hasta ahora no he podido entender, cuál es el miedo que tiene todavía alguna gente de mi país a participar en un censo. Si nos han dicho hasta el cansancio, que esos datos son privados, que solo servirán para saber cuántos somos en este país, por qué el temor. Yo he estado observando cuáles son las preguntas y no veo cuál es el problema“, comentó la inmigrante en el corazón del vecindario conocido como la “Pequeña dominicana”.

Por su parte, Elsa Paulino, de 72 años, indica que desde que llegó de Santo Domingo ha participado en tres censos y lo volverá a hacer ahora que es ciudadana, pero solo porque es su deber.

“Dicen mil veces que contarse aumenta los beneficios para nosotros las personas mayores, pero el centro de nutrición a donde yo iba, lo cerraron. Tuve que alquilar una habitación, porque la renta se disparó. Perfecto, tenemos ahora congresistas y asambleístas dominicanos, pero qué han hecho por nosotros”, cuestionó la jubilada.

!Tú cuentas!

Toda la información valiosa de cómo participar y la importancia del Censo 2020 en tu vida, la puedes conseguir en el web site oficial del Censo 2020: 2020census.gov

Si tienes dudas de cómo participar en el Censo 2020 y vives en el Alto Manhattan una coalición de organizaciones comunitarias está dispuesta a ofrecerte información valiosa, gratuita y en español, de lunes a viernes e inclusive los días sábados, ante la cercanía de la jornada de conteo poblacional. Visita:

Mama Tingo Child Care & Learning Center (10:00 a 5:00 PM) 2346 de la Avenida Amsterdam.

Dominican Women’s Development Center (11:00 a 5:00 PM) 519 de la calle 189.

La Sala Drop In Program (Dominican Women’s Development Center) (11:00 a 5:00 PM) 715 de la calle 179.

En números: