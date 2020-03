Eiza González quiere expandir el arquetipo de la actriz latina en Hollywood

"Para trabajar en Estados Unidos había un arquetipo de la mujer latina que siempre era el personaje de la de la limpieza, o la matona", explica la actriz mexicana que este viernes estrena "Bloodshot" con Vin Diesel

Eiza González no es la típica latina en Hollywood. O al menos no quiere serlo. Desde que se mudó a Los Ángeles hace siete años ha trabajado casi exclusivamente en inglés y en personajes diferentes a los que suelen ocupar las actrices hispanas.

“Me encantaría volver a hacer cosas en español porque es mi idioma y con el que me siento más cómoda, obviamente. Pero he estado trabajando más en inglés, en parte por la selección de proyectos y porque para trabajar en Estados Unidos había un arquetipo de la mujer latina que siempre era el personaje de la de la limpieza, o la matona… y que siempre tiene que hablar español, cosa que no pasa con otras culturas”, nos contó la actriz mexicana en conversación telefónica.

“Sentí que quería hacer otras cosas y me dediqué a tomar personajes donde no hubiera una correlación con que yo fuera latina”, explica.

El último de esos personajes es el de KT, una Navy Seal “resucitada” en superhéroe por la compañía RST en el film “Bloodshot” protagonizado por Vin Diesel.

“Por las decisiones que tomé para poder expandir esa idea del arquetipo de la mujer latina, correlaciono el hecho de que no hablara en español por mucho tiempo. Me siento bastante cómoda en ambas lenguas, pero al final del día, cuando eres latino, no hay nada como poder expresarte en tu propia lengua”, añade.

Aunque le “encanta” Los Ángeles -“estoy muy feliz aquí, no me puedo quejar-, González echa “muchísimo de menos” su país.

“No voy a México tan seguido como me gustaría. La verdad es que los últimos años he estado mucho tiempo en grabaciones fuera del país y se me complica mucho. Pero trato de ir lo más posible para visitar a mi familia, mi mamá, mi hermano y a todos”, confiesa.

Para esta KT de “Bloodshot” Eiza González tuvo que hacer una preparación física especial con entrenamientos en artes marciales. “Para hacer creíble que ella es una militar y estuvo en la guerra, y para poder hacer todas las escenas de acción”, explica.

“También entrenamos para poder estar debajo del agua en el tanque en el que rodábamos, con un cinturón con pesas y manteniendo la respiración”, añade.

Pero para la actriz de 30 años, lo más complicado no fue el entrenamiento físico, sino “diseccionar el libreto y las situaciones del personaje”.

“Cuando empieza la película no sabes realmente cuál es la intención de ella, cuál es su posición dentro de la compañía. Según avanza la historia te vas dando cuenta de que ella no quiere ser parte de esa mentira, pero tiene que hacerlo. Tuve que preparar el personaje para que no revelara mucho de la historia pero sí se mostrara incómoda. Tuve que buscar los momentos para mostrar que mi personaje era el único que realmente no quería ser parte de esa mentira. Eso fue complicado a la hora de actuar”, explica.

El film gira en torno al personaje de Vin Diesel, que también ha sido resucitado y mejorado con nanotecnología que lo hace prácticamente indestructible.

“Vin es divertidísimo. He tenido la suerte de conocerlo por bastante tiempo y le adoro”, cuenta González. “También trabajé mucho con Guy Pierce en la película, más que con Vin. Cuando vean la película sabrán por qué. Pero Vin es increíble. En este tipo de películas la persona que es el protagónico determina la energía, la velocidad y todo lo que pasa en la película. Él tiene mucha experiencia haciendo esto”.