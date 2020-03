Lo mejor del flamenco se toma la Gran Manzana

El famoso encuentro del género celebra sus 20 años hasta el 5 de abril

Bajo el lema “Breaking walls, uniting worlds” (Rompiendo muros, uniendo mundos), a partir de esta semana y hasta el 5 de abril, el Festival de Flamenco celebrará sus 20 años desplegando una monumental programación en 20 espacios de toda la ciudad de Nueva York, con decenas de shows a cargo de 30 compañías diferentes.

En la enorme muestra confluirán artistas de distintas generaciones que abren caminos y rescriben los lenguajes de la danza flamenca, como María Pagés, Israel Galván, Rocío Molina, Manuel Liñán, Mercedes Ruiz, Eduardo Guerrero, María Moreno, La Chana, Patricia Guerrero, Sara Cano, Leonor Leal o el Siudy Flamenco Dance Theater

De la tradición a la innovación, del sonido clásico a la redefinición del compás flamenco de la mano de artistas como Miguel Poveda, Niño de Elche, Rocío Márquez, Marco Mezquida & Chicuelo, Aurora, Kiki Morente, José del Tomate, Rancapino Chico, Dani De Morón + Yotam Silberstein, Rosario La Tremendita, Antonio Lizana, Maui, Lin Cortés, Newbojaira + Randy Brecker, Los Voluble o Santiago Lara.

Esta celebración en Nueva York será la mayor muestra española de flamenco organizada hasta la fecha fuera de España, tanto por número de propuestas como de funciones. Entre los auditorios que participan este año en el Festival figuran espacios que son referentes de la escena neoyorquina como el New York City Center, The Town Hall, el Lincoln Center, el Skirball, Le Poison Rouge, el Baryshnikov Arts Center o el Joe’s Pub at the Public.

Como una declaración de intenciones, Israel Galván, sevillano capaz de trasgredir el espacio y la memoria con su forma eléctrica de versionar lo establecido, vuelve a Nueva York para inaugurar el Festival en el Skirball; la maestría y majestuosidad de María Pagés, pionera en la comprensión del flamenco como un arte en evolución, contemporáneo y vivo, tomarán forma en el espectáculo ‘Una oda al tiempo’; con más de 20 años de trayectoria y demostrando la virtud del flamenco para traspasar fronteras y servir como lenguaje para cualquier cultura, la galardonada bailaora venezolana Siudy Garrido presentará ‘Bailaora’; mientras que la alegría y la vitalidad se materializarán en la programación de FF de la mano de Manuel Liñán y su ‘¡Viva!’, un espectáculo que desafía prejuicios y tabúes,solo para nombrar algunos de los tantos artistas y espectáculos

Además de actuar en Nueva York, las compañías que este año programa Flamenco Festival integrarán la gira Flamenco Festival On Tour que pasará por Boston, Miami, San Francisco, Los Ángeles, Washington DC, Irvine, Sarasota y Chicago, completando un total de 79 representaciones.

Para una agenda completa y más información sobre Flamenco Festival, visitar: www.flamencofestival.org/