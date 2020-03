Dayanara Torres se une al “me quedo en casa” y aparece con sexy short 

La puertorriqueña dejó buena parte de sus muslos al descubierto

Dayanara Torres como muchas otras celebridades se unen al mensaje de “Me quedo en casa”, que en este tiempo del coronavirus invita a los ciudadanos a no salir de sus hogares a menos de que sea totalmente necesario.

A través de Instagram la puertorriqueña lanzó ideas de cómo se puede aprovechar el tiempo mientras sus fans se queden en el hogar, resguardando su salud. En la imagen Dayanara aparece con un par de calcetas largas y un interesante mini short que dejó sus muslos al descubierto.

Aquí el texto de la publicación de Dayanara Torres:

MeQuedoEnCasa

🐈👸🏻🦸🏻‍♂️🐺

Mantener la #Calma y mantenernos informados: Go to cdc.gov

Saber los Síntomas, estar preparados en nuestros hogares, distancia, saber cuando realmente es necesario ir al hospital, etc

#WashYourHands #StayHome #BeSafe

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 … y ahora?

* Aprovechar más tiempo juntos👩‍👦Ryan&I

* Juegos de mesa #Scrabble

* Ver una nueva serie, cuál?🤷🏻‍♀️

* Cartas #Phase10 #Uno #Briscas

* Leer un nuevo libro

* Organizar esa🤦🏻‍♀️oficina

* Llamar📱tu familia🌎

* Borrar miles d fotos q me tienen el celu lleno

* #MarieKondo otro closet?