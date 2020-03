Leslie Grace habla de su debut como actriz en ‘In the Heights’

Famosa por sus éxitos musicales, la artista dominicana debutará en Hollywood este verano

Emocionada y feliz, así se declara Leslie Grace quien entrará por la puerta grande de Hollywood al protagonizar el musical “In the Heights”, la obra teatral homónima del galardonado compositor Lin-Manuel Miranda, que este verano llegará a las salas de cine.

Recientemente conversamos sobre lo que significa para ella el actuar en tan importante proyecto y las experiencias vividas con el resto de los actores.

¿Estas debutando como actriz, cuéntanos sobre tu experiencia y como te fue?

Estoy súper emocionada con este nuevo paso que estoy tomando en mi carrera. Fue una experiencia increíble poder trabajar con Lin Manuel Miranda, con Jon M Chu y con todo el cast de In The Heights. He creado amistades que voy a tener toda la vida. Y seguimos poniéndole los últimos toques a la película para que quede lista para el verano. Es un proyecto que siempre voy a llevar en mi corazón. Espero que todos los que vean a la película, la disfruten y que se sientan parte de ella. Es una historia muy especial y creo que nuestra comunidad latina la va a disfrutar bastante.

¿Mencionaste tus compañeros de trabajo, ¿con quién te gusto trabajar más? ¿de quién aprendiste más? ¿quién fue una sorpresa para ti?

¡Todos! Antes de empezar embarcarme en esta experiencia, tuve un poquito de ansiedad. Estando rodeada de personas que lo han hecho por tantos años, mientras que era mi primera vez como actriz. Tome esta oportunidad para aprender de todos. Estaba en el set todos los días, hasta los días que no tenía que trabajar para observar todo y aprender de todos.

Trabajar con Jimmy Smits, que es el papa de Nina mi personaje en la película, verlo al él fue increíble. Lo respecto muchísimo. Trabajar con Jon, que es el director de Crazy Rich Asians, y ver como tiene ese nivel de sensibilidad para hablarnos a todos y darnos su perspectiva fue para mi muy motivante. Me encantó trabajar con personas que lo han hecho por tanto tiempo, y que al mismo tiempo te hacen sentir cómodo y parte del equipo.

Anthony Ramos, Melissa Barrera son actores que lo están haciendo muy, muy bien. Hasta la fecha, ellos y Corey Hawkins nos hablamos todos los días. Y eso me llena el corazón. Este proyecto es muy especial para que la gente lo disfrute, y para nosotros fue el mejor verano de nuestras vidas.

¿Cuéntanos que otros proyectos tienes?

Estoy trabajando en música nueva que estaba preparando antes de la grabación de la película pero que no tuve tiempo de grabar. Recientemente me he estado enfocando en música nueva en español e inglés. Es un nuevo paso para mi y pronto voy a poder compartir con mis fans, que han esperado por mucho tiempo.

Leslie estas en tu mejor momento, te ves radiante, ¿Cómo lo logras?

Es súper importante para mí el descanso, cuidar lo que como y mantenerme hidratada. Cuido mucho lo de adentro y también lo que se ve afuera.