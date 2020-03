Los 5 mandamientos básicos para tener una casa limpia todos los días

La disciplina es la base de cualquier objetivo de limpieza

La limpieza del hogar puede ser una bestia de mil cabezas, cuando sientes que terminas, tienes que volverlo a hacer. Ese tipo de batallas nos suelen desanimar y generamos malos hábitos, haciendo que este monstruo se haga indestructible.

Es posible que vea otras familias con viviendas impecables y se pregunte cómo le hacen para tener todo limpio siempre. Además de requerir disciplina, te explicamos 5 secretos de higiene para mantener la limpieza de tu casa todos los días y sin tanto esfuerzo.

LIMPIAR LAS SUPERFICIES

Objetos, basura, manchas y cualquier objeto dejado en mesas, cajones y encimeras tienen solución: evita ponerlos ahí y mejor coloca todos los artículos en su lugar. Si no procuras mantener el orden de tus superficies, sólo acumularás un problema que pudiste impedir.

LAVAN LOS TRASTES

Uno de las actividades que muchos odiamos y dejamos acumular es el lavado de los trastes sucios. Si cuentas con lavavajillas, es un délito no colocar tus platos, cubiertos, sartenes y ollas de inmediato después de ocuparlos; pero si no cuentas con este electrodoméstico, tampoco te salvas de una condena, porque entre más tiempo los dejes, más vas a sufrir al lavarlos con la comida pegada. En pocas palabras: lo usas, lo lavas.

SABEN HACER ESPACIO

Si eres un coleccionista en los límites de acumulador, este punto puede que se te complique más, pero no es imposible. “Comience a seguir la regla de uno adentro, uno afuera”, aconseja Nancy Haworth de On Task Organizing en Raleigh, Carolina del Norte, para Fox News. “Cuando compre algo nuevo, bote, venda o done un artículo antiguo para crear espacio para el nuevo objeto”.

HORARIOS DE LIMPIEZA

Como se dijo, esta batalla es de disciplina y eso conlleva de tiempos determinados. Las personas ordenadas tienen un protocolo para mantener las cosas en orden y una rutina para hacerlas. “Por ejemplo, establecen un día designado para pasar la aspiradora o lavar la ropa todos los lunes para que esas grandes tareas no se salten”, aseguró Carrie Higgins, autora de Organization Hacks y fundadora del blog Making Lemonade.

PIENSAN EN LIMPIO DESDE LA ENTRADA

Aunque parezca exagerado, este es el motivo principal de que existan familias que dejan sus zapatos, y obligan de cierta manera en que sus invitados también lo hagan. Baileh Gaddis, organizadora profesional certificada y autora de Feng Shui Mommy explica: “Cuando se dejan los zapatos en la puerta, se evitan que las toxinas, la tierra, las hojas y otras cosas que ensucian rápidamente los pisos lleguen a su hogar”. No son solo tus zapatos. El resto de tu atuendo también recoge gérmenes, por eso nunca debes sentarte en tu cama con la ropa puesta.

-También de puede interesar: