Alejandro Sanz y Juanes ofrecieron concierto online en tiempos de Coronavirus

View this post on Instagram

GRACIAS 🙏🏻 Hoy hemos sentido un paréntesis de felicidad difícil de olvidar. Juntos, todos, cercanamente lejos, somos uno. @juanes @julioreyesmusic @gonzalorubalcabaofficial @guillermovadala @frandafuentes @juanpadaza @elataubert @letitbeatacademy @juanluisguerra @miamiahacademy @abbeyroadinstmia #QuédateEnCasa #YoMeQuedoEnCasa #JuanesParaTodos