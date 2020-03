A los restaurantes les cuesta ajustar sus números

El sector sufre las consecuencias del apagón viral

NUEVA YORK.- Cristiana Franco intercala suspiros mientras habla. Es una mujer normalmente animada que en este momento no lo está. El restaurante, Sabor Restaurant & Bakery, que con un gran esfuerzo abrió esta dominicana con su esposo, Luis Rosario, en 2015 se apresta ahora a trabajar solo para take outs, es decir una fuerte reducción de su negocio. “Vamos a tener que dejar ir a algunos empleados”, dice por teléfono con una voz que refleja su inquietud y tristeza.

Los restaurantes y bares de Nueva York tienen prohibido desde el lunes por la tarde atender en los locales y solo estarán abiertos para hacer comida para llevar. Es un revés para muchos que no obstante ya se estaba anticipando con serias caídas de reservas.

Sabor es un restaurante pequeño en Queens que nació gracias al tesón de Franco y Rosario y el impulso que recibieron de un programa de ayuda y formación para residentes en NYCHA como ellos.

Franco dice que van a tratar de seguir abiertos con el personal que puedan para hacer la comida a pedido pero admite que están frente a momentos difíciles con el cierre decretado de negocios como el suyo para evitar más contagios de Covid-19. “Mi negocio no es grande, tenemos 12 empleados pero no puedo decir que puedo pagar la licencia por enfermedad para todos”, dice.

The NYC Hospitality Alliance, que es la asociación más grande del sector de bares y restaurantes, explicaba ayer en un comunicado que los dueños no podrán pagar a los empleados, ni la licencia por enfermedad por algunos en esta emergencia cuando se les obligue a cerrar. “Los empleados deben ser cuidados y ahora es responsabilidad del Gobierno cuando los pequeños negocios no pueden”.

Viktor Navarrete, de Fragole Ristorante en Brooklyn, sonaba también desanimado en conversación telefónica. Normalmente la comida a domicilio representa el 20% aproximadamente de su negocio y ahora esos ingresos tienen que destinarse a pagar los sueldos de los empleados que mantiene y la renta.

“A nosotros no nos va a quedar nada, pero por lo menos tenemos que mantener los salarios de los chicos que están trabajando”, explica. Navarrete ya ha recortado empleo. Explica que ha sido doloroso pero no pudiendo tener el negocio más que al 50% no podía sostener el empleo normal. Los restaurantes de NYC operan con presupuestos muy ajustados y márgenes muy bajos y un contratiempo como este pone contra las cuerdas a los dueños.

“Tomar decisiones así me parte el corazón porque todos tenemos que pagar rentas”. Este mexicano ha asegurado a todos los empleados que volverá a recontratarlos en cuanto se pase la crisis. “Les dije que volveremos, ahora tenemos que sobrevivir para volver”.

Cristiana Franco ha hecho llegar al SBS su solicitud de ayuda pero aún no ha recibido respuesta. “Soy positiva siempre, somos inmigrantes, y tenemos que ser positivos”.

Navarrete dice que es necesario que se les eche una mano. Lo primero que se le viene a la cabeza es la renta, “que nos la rebajen, o algo, no se, necesitamos sobrevivir y que cada uno ayude como pueda”.

A última hora del lunes The NYC Hospitality Alliance puso en circulación una lista de nueve medidas que les parecen básicas para afrontar la crisis, entre ella la suspensión de los pagos de alquiler y evicciones para los inquilinos comerciales de restaurantes y bares. “Sabemos que los caseros harán lo correcto en la crisis”. En caso de que estos tengan hipotecas piden ayudas para la refinanciación de estas.