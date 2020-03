Negocios latinos preparan una nota de no pago para caseros

El concejo quiere retrasar temporalmente pagos de impuestos de negocios

Los dueños latinos de bares y restaurantes se han unido a otros empresarios locales para preparar una nota a sus caseros avisándoles que no pueden pagar la renta.

Debido a las medidas puestas en marcha para detener el avance del coronavirus estos negocios se han visto obligados a cerrar y operar solo para entregas de comida, una rebaja sustancial del negocio y los ingresos que ha forzado fuertes despidos. The Latino Restaurant Bar & Lounge Association se adhiere a la notificación conjunta a los caseros de imposibilidad de pago durante 60 días hasta que se puedan reabrir los establecimientos comerciales.

“Los caseros están en una mejor posición para absorber el impacto de las pérdidas de rentas, la industria de los bares y restaurantes no podemos. No podemos pagar rentas si estamos cerrados y no tenemos ingresos”, explicaba en un comunicado Jeffrey Garcia, presidente de la Asociación de Restaurantes Latinos de NYS.

Se ha creado un modelo de carta para que los dueños puedan hacer llegar esta nota y se puede consultar en www.NYRestaurantChannel.com

Una supermayoría del concejo municipal ha hecho un llamado al gobernador Mario Cuomo y el alcalde Bill de Blasio para que suspendan temporalmente el pago de los impuestos que se deben entre marzo y junio.