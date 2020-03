Ivanna Nadal enciende las redes posando en topless

View this post on Instagram

Bebas☝🏻 NO ME HAGO NADA EN EL PELO. Es mi color natural, no me lo corto hace 1 año o un poco más, no uso cepillo, ni crema de peinar, ni me hago baños de keratina, ni me lo seco, ni uso planchita, nada nada. Papá es peluquero (Amenábar y blanco encalada ajaj) no le gusta la publicidad. Igual, no voy jamás! Jajaja pero si me lo quiero cortar (que es lo único que hago) me lo corta papá😌 DENLE AMOR a su pelo, como sea🤷🏽‍♀️. Cuídalo, ámalo, límpialo y DÉJALO SER! No lo quieras cambiar todo el tiempo! Yo me ducho, me desenredo con los dedos y se seca al viento 😍 Prueben aceptarlo y amarlo y cuéntenme ♥️ BASTA DE OBSESIONARSE 😱 Las amo♥️