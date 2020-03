Además de enlatados, con qué alimentos debes abastecer tu despensa

Planifica tus comidas y trata de comprar todo lo que necesitas de una sola vez

Si planeas hacer compras para permanecer en casa durante varios días, no pienses en saturar tu carrito con alimentos enlatados.

Debes considerar con anticipación qué consumirás en el desayuno, comida y cena te ayudará a asegurarte que no te faltará alimento (evita compras innecesarias) y adquirirás lo que necesitas de una sola vez.

Compra alimentos que te gusten, y que consumas habitualmente, si adquieres productos que no has comido antes, es probable que no los uses ahora.

Elige alimentos saciantes, nutritivos y que además puedas almacenar por largo tiempo como frijoles, lentejas, arroz, gelatina, cereales secos y harinas integrales.

No olvides que hay las frutas y verduras que se pueden conservar por largo tiempo sin ningún método de conservación como manzanas, naranjas, cítricos, cebollas, ajo, papas, batatas, zanahorias, remolachas y calabazas.

El hecho de que haya frutas y vegetales que en pocos días maduran o se echan a perder no quiere decir que no debas comprarlos, puedes congelarlos y no pierden sus propiedades. Por ejemplo los plátanos, una vez maduros puedes pelarlos, congelarlos y tener listos para una malteada, pudín de avena y otras preparaciones.

Al acudir al supermercado no olvides tomar las precauciones necesarias para reducir el riesgo de contagio del COVID-19.

Si estás en casa en cuarentena como medida de precaución ante el COVID-19 lo más probable es que tu nivel de actividades y consumo de energía disminuya, evita aumentar tu ingesta habitual de alimentos y come de acuerdo a tus necesidades.

Una pandemia y el encierro pueden generar en algunas personas estrés, lo que puede motivar al aumento de ingesta de alimentos, sobre todo carbohidratos. Te dejamos algunos consejos para evitar el aumento de peso.