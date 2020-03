Suzy Cortez dejó ver de más con su lencería y luego hizo un baile brutal con una coqueta tanguita 

View this post on Instagram

Meus queridos fãs do mundo todo estou começando hoje um leilão de minhas camisas do @fcbarcelona para arrecadar dinheiro para compra de álcool gel e máscaras para a população que não tem condição de comprar, nas farmácias acabaram e na internet está muito caro. Peço a todos que fiquem em casa e só saiam quando for necessário. Vamos vencer esse jogo contra o Novo coronavírus (COVID-19). Grande beijo a todos. Suzy #CoronaOut 🙏🏼😷