Duelo de estrellas: Dennis Rodman quiere enfrentar a Rob Gronkowski en la WWE

El exjugador de baloncesto ya incursionó en la lucha libre en los años 90

Ahora que se anunció la llegada del exjugador de la NFL, Rob Gronkowski, a la WWE, salieron las declaraciones de otro exjugador que quiere enfrentarlo, aunque este último es de la NBA y se trata ni más ni menos que del polémico Dennis Rodman.

El legendario basquetbolista de los Chicago Bulls en su época dorada, aseguró que le encantaría volver a pisar un ring, tal y como lo hizo en un par de ocasiones hace casi 30 años como parte del New World Orden en la empresa WCW, y que estaría feliz de que fuera contra el ex ala cerrada de los Pats.

“Si alguien me preguntara ‘Dennis, ¿te gustaría luchar de nuevo?’, tendría muy claro que mi oponente sería Rob Gronkowski. Dice muchas tonterías. Tengo 58 años. Él tiene 32 o 33. Eso me da igual. Subámonos al ring y hagamos esta mier… Me da igual el dinero, no lo necesito. Simplemente quiero luchar contra él”, dijo Rodman al canal de YouTube de WWE.

Denis Rodman siempre ha sido un gran aficionado a la lucha libre y parece que desde su incursión en la WCW se le quedó el gusto de disfrutarlo también arriba del cuadrilátero.

🔥 SERÍA INOLVIDABLE 🔥 ➖ Dennis Rodman levantó la mano para enfrentar a Rob Gronkowski en WWE 🤯 “Si alguien me preguntara 'Dennis, ¿te gustaría luchar de nuevo?', tendría muy claro quien sería mi oponente: Rob Gronkowski"… 🗣️ pic.twitter.com/tM6zeN8Co7 — Futbol Total (@MXFutbolTotal) March 24, 2020

Por otra parte, Gronkowski firmó un acuerdo con la WWE para realizar algunas presentaciones en la empresa durante este año, aunque al parecer no se tiene planeado que protagonice luchas en el 2020.