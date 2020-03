El bailecito caliente de Marjorie de Sousa en Tik Tok: un body ultraceñido y movimiento de caderas épico

View this post on Instagram

La vida es mejor bailando!!! Esto es para ti, tu que estás en casa dándole vueltas a la cabeza. Pon música y baila, así lograrás sacar la mala vibra, los malos pensamientos. La música te hace vibrar bonito. #contodo #saldremosdeesto #encasa #yomequedoencasa #estaremosbien #detumanoseñor muévete. #marjoriedesousa #marjodesousatiktok