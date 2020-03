Pánico entre inmigrantes detenidos por brote de coronavirus en cárcel de ICE

"Todos están asustados", la situación al interior de los centros de detención

Pánico es lo que se vive al interior de las cárceles de inmigración donde un empleado y uno de los detenidos han sido diagnosticados con coronavirus, de acuerdo con los testimonios de los mismos presos.

Los recluidos en el centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Elizabeth, Nueva Jersey, consideran que las autoridades no están haciendo lo suficiente para evitar que el coronavirus se propague al interior, donde viven hacinados.

En entrevistas telefónicas realizadas por la organización periodística no lucrativa, The Marshall Project, los inmigrantes refieren temor, dicen sentirse vulnerables al contagio porque en ocasiones ni jabón les dado para lavarse las manos, además de que no reciben información sobre la situación de emergencia.

El jueves de la semana pasado un miembro del personal médico de la cárcel de ICE en Elizabeth resultó positivo a la prueba del COVID-19.

Desde entonces, dicen los inmigrantes ahí detenidos, los funcionarios han hecho poco para mejorar las condiciones sanitarias en el interior, ya que han pasado hasta tres días sin jabón de manos y nadie ha recibido ni guantes ni mascarillas para protegerse.

Decenas de inmigrantes pasan las noches en dormitorios comunes donde comparten, además de sus preocupaciones por lo que está sucediendo afuera, sus miedos por lo que pueda pasar adentro.

“Todos están asustados. No somos solo nosotros. Todos están asustados”, dijo uno de los inmigrantes que junto con otros detenidos habrían iniciado una huelga de hambre el viernes.

Detenido contagiado

La angustia entre los detenidos empeoró esta semana cuando se confirmó que un mexicano recluido en la cárcel de ICE en Hackensack, en el condado de Bergen, también en Nueva Jersey, resultó positivo a la prueba del coronavirus.

Se trata del primer contagio confirmado dentro de un centro de detención para inmigrantes operado por la agencia federal. Ningún otro caso se había reportado hasta este miércoles en alguna otra instalación de ICE en el país.

Un portavoz de la agencia declaró que los inmigrantes en Elizabeth sí tienen jabón, pero se negó a responder otras preguntas sobre las acusaciones hechas por los detenidos a The Marshal Project.