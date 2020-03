Deja al coronavirus fuera de tu casa: las 6 medidas higiénicas inmediatas al regresar de la calle

Actualmente debes mantener una limpieza obsesiva dentro de nuestro hogar

Es conocidos por todas las personas, no sólo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, que actualmente vivimos un momento histórico complejo por la propagación del coronavirus. Aunque se han difundido diversas medidas de prevención, en especial el distanciamiento social y la cuarentena, la realidad de muchas personas genera que tengan la necesidad de salir y arriesgar tanto su salud como la de su familia porque de otra forma no podrían tener sustento en esta etapa tan complicada.

Para todos aquellos que por trabajo, en busca de un ingreso o simplemente para esos individuos que van por víveres o suministros para poderse confinar de la mejor manera, pero tienen que salir sea por la razón que sea, te traemos las 10 medidas higiénicas imprescindibles a realizar inmediatamente al regresar a casa tras haber salido a la calle para procurar que el COVID-19 no ingrese contigo.

1.- DEJAR ZAPATOS, ABRIGOS Y BOLSAS EN LA ENTRADA

Una de las mejores costumbres que podríamos adquirir a raíz de este momento crítico es el dejar muchos de los objetos con los que salimos cerca de la entrada hasta que estén limpios. Así es, cada vez que regreses a tu casa, tal cual tradición oriental, dejar zapatos, abrigos, bolsas, carteras, llaves y artículos como sombreros y sombrillas, todo lo que se te ocurra que pudo haber tenido contacto con el exterior. Para mayor comodidad, deja dispuestas un par de pantuflas por integrante cerca de tu entrada.

Posteriormente, Home Addict recomienda que rocíes un desinfectante en aerosol sobre todos esos objetos o uses toallitas desinfectantes para limpiar todo lo que haya estado afuera, incluso menciona que hay personas que han llegado al extremo de dejar toda la ropa dispuesta al ingresar. Así como las pantuflas, debes tener un desinfectante a la mano en el acceso de tu casa.

2.- LÁVATE LAS MANOS DURANTE 20 SEGUNDOS

Uno de los consejos más difundidos en estas fechas y por lo que no puede quedar fuera de esta lista. Antes de tener contacto con alguno de los integrantes de la familia, el cual sería recomendable no tener a menos que te bañes por completo, pero que por lo menos debes haberte lavado las manos durante 20 segundos, periodo en el que la capa de grasa que recubre al virus se disipa y logra la descomposición del mismo, permitiendo que se muera y se vaya por el caño de tu casa. El video “Cómo el jabón mata el coronavirus” de Vox lo explica mejor. Sólo lávate las manos.

3.- LIMPIA TELÉFONOS, TABLETAS, COMPUTADORAS Y ELECTRÓNICOS DIARIAMENTE

Este consejo no sólo aplica para momentos de contingencia mundial como ésta, sino que deberías realizar durante las épocas regulares de resfriados y gripes para evitar el contagio dentro de tu hogar. Dentro de los artículos electrónicos en el hogar, incluidos controles remotos, del que más debes tener cuidado es tu celular porque es que el puede tener contacto directo con tu rostro. Unas toallitas desinfectantes por cada artículo sería una medida preventiva suficiente. Cuando se supere esta situación, deja éste hábito diario de forma permanente al menos para tu teléfono celular, el objeto que más usas y te acompaña a todos lados.

4.- DESECHE LAS MASCARILLAS

Autoridades médicas han mencionado que el uso de mascarillas no son necesarias a menos de que tengas contacto constante con algún enfermo, pero como son muchos los que no nos queremos confiar ante un posible contagio, no olvides desechar tu mascarilla mucho antes de entrar a tu casa. De hecho, te recomendamos tener un bote de basura sellado en el exterior de la puerta de tu domicilio para que ahí deseches todo aquello que puedas, como las mascarillas, para que no ingresen a tu hogar. Recuerda lavarte las manos de manera inmediata al quitártelas.

5.- DESINFECTA LAS PERILLAS DE PUERTA

Puede parecer una dinámica obsesiva, pero en estos momentos nada es exagerado, así que desinfecta las perillas de las puertas de tu casa con alguna toalla cada vez que alguien ingrese, sino hazlo por lo menos una vez al día, puesto que es uno de los primeros artículos con los se tiene objeto al llegar de la calle.

6.- NO PERMITAS VISITANTES

Sin temor a represalias, pero no permitas que nadie que no viva en tu hogar, ingrese en él, mucho más si tú o alguien de tus seres queridos tiene una condición de salud vulnerable. La cuarentena y el distanciamiento social puede hacernos sentir solitarios, pero si realmente queremos protegernos entre todos, lo mejor es no acercarnos. Usa tus redes sociales para seguir en contacto con las personas que más quieres.

