Video muestra sala de emergencia en Queens, NY, repleta de pacientes en camillas con coronavirus

Profesionales de salud en Nueva York advirtieron que pronto se verán en la posición de decidir a quién salvarle la vida y a quién no

NUEVA YORK – Un video reseñado por ABC News muestra una sala de emergencia en el Jamaica Hospital de Queens repleto de pacientes en espera de ser atendidos por coronavirus.

Las imágenes son una muestra más del inicio del colapso en los servicios médicos en la Ciudad de Nueva York, asunto del que se viene alertando desde hace semanas por los propios profesionales de la salud, representantes de gremios y funcionarios públicos. La data divulgada por las autoridades apunta a que las próximas dos semanas serán las pico de la emergencia en el estado, y , que hasta mayo, como mínimo, se mantendrá la cuarentena parcial impuesta por el gobernador Andrew Cuomo. En ese periodo, el panorama podría agravarse si no se cuenta con los recursos humanos y los suministros médicos necesarios.

En la grabación que comenzó a circular en redes a principios de esta semana se ve a varios pacientes en camillas con muy poca distancia entre unos y otros, mientras el personal sanitario se desplaza apresuradamente por los espacios disponibles.

La mayoría de lo pacientes que se alcanzan a ver son ancianos.

El amotinamiento en dicho hospital no es distinto al reportado en otros espacios médicos como el Elmhurst Hospital, donde, esta semana, se registró la muerte de 13 pacientes en el periodo de un día.

La falta de personal y equipos médicos es una constante no solo en Nueva York, sino en otros estados. Aunque la urgencia en NY es literalmente de vida o muerte.

Esta semana, doctores, enfermeros y paramédicos de la zona denunciaron a la agencia de noticias Associated Press de las riesgosas condiciones en las que trabajan. No solo es la falta de camas, ventiladores, mascarillas, guantes y vestimenta médica.

Los profesionales de salud advirtieron que pronto se encontrarán en la posición de decidir a quién salvarle la vida y a quién no.

Además denunciaron que nuevas reglas permiten que continúen trabajando en los centros médicos si no presentan síntomas de la enfermedad, en lugar de hacerle la prueba para descartar toda sospecha.

A otros se les ha dicho, de acuerdo con el reporte, que permanezcan trabajando a pesar de arrojar positivo a la prueba del COVID-19 mientras sean asintomáticos.

El informe menciona el caso de William da Silva, un enfermero de St. Vincent’s Hospital en los suburbios de Westchester, uno de los primeros condados en el estado en reportar casos. “Las personas están regresando a sus trabajo son COVID-19, y ellos van a infectar a pacientes y entre ellos mismos”.

Da Silva siente que está infectado; pero, sin éxito, hizo varios movimientos para someterse a la prueba. El enfermero se encuentra en autoaislamiento con su esposa embarazada y un hijo pequeño.

“Yo los estoy poniendo a todos en riesgo”, indicó el trabajador. “Yo no creo que voy a volver a ese ambiente luego de esto porque aparentemente nosotros no importamos. Yo no puedo continuar trabajando en el hospital después de esto”, insistió.

Ya en la Ciudad de Nueva York se han reportado muertes de personal de la salud que atendían a pacientes con coronavirus. Uno de los más recientes es el de Kious Jordan Kelly quien laboraba en Mount Sinai West, en Manhattan.