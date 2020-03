Hoy el mundo necesita unión, amor y sobre todo solidaridad

No es noticia la realidad que estamos viviendo, ya todos conocemos los síntomas del famoso virus, como también sabemos las precauciones que debemos tomar y la manera tan abrupta que está creciendo, pero hay algo que realmente me tiene trastornada ¿sabes qué es?

La falta de solidaridad con los médicos, quienes están arriesgando sus vidas en este momento y nos hacemos lo ciegos y sordos sobre las alertas que nos dan. Pregúntale a cualquier doctor, ¿qué podemos hacer para detener esta pandemia? y te dirá que solo existe una cosa que puede detener este virus y no es una vacuna, tampoco es un medicamento oral, y mucho menos el famoso te milagroso que todo el mundo anda enviando por WhatsApp con jengibre, limón y cúrcuma.

Todos los doctores, sin importar su nacionalidad o en que país este atendiendo enfermos, te dará la misma solución para acabar con esta pandemia del COVID-19: “¡¡¡QUÉDESE EN SU CASA!!!”

Cada vez que vemos un doctor en las noticias, en la televisión, en las redes sociales, hablando de este contagioso virus, nos advierten que el aislamiento es lo que cada persona debe practicar en este momento.

Por eso, me angustio cuando veo gente caminando en la acera frente a mi casa como si nada estuviera pasando, me pregunto si no han escuchado lo que nos están rogando que hagamos. O tal vez no tienen conciencia de que actualmente hay personas despidiéndose de sus seres queridos por video llamada.

Hay quienes no pueden quedarse en su casa porque son nuestros héroes que trabajan en el campo de la salud, farmacias o supermercados por quienes me quito el sombrero ante ellos y les doy las gracias por arriesgar sus vidas.

Pero si tienes un trabajo que no cae en estas categorías y andas en la calle porque te desespera estar encerrado o crees que tienes que ir a trabajar, te pregunto: ¿Y LA CONCIENCIA PA’ CUANDO?

Es hora de solidarizarnos y despertar la conciencia. Si crees en Dios ora no solo por ti y tu familia sino por los enfermos y todos los que están arriesgando su vida por nosotros. Hoy el mundo necesita unión, amor y sobre todo solidaridad.

Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por Facebook Live 8:00pm EST (5:00pm PST) enciende tus notificaciones de “video envivo”. https://www.facebook.com/MariaMarinOnline